“شاهد” منتخب إنجلترا تتغلب بشق الأنفس على التشيك في بطولة اليورو

تغلب منتخب إنجلترا بصعوبة على نظيره منتخب التشيك بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا ” اليورو”، والتي جمع كلا المنتخبين على ملعب ” ويمبلي”.

ستيرلينغ وهدف منتخب إنجلترا الوحيد

وأحرز منتخب إنجلترا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال 12 عن طريق المهاجم رحيم سترلينغ برأسية سددها اللاعب بعد عرضية جميلة على يسار حارس مرمى منافسه منتخب التشيك.

وأهدر منافسه منتخب التشيك العديد من الفرص باتجاه مرمى شباك الضيف منتخب إنجلترا، إلا أنه فشل في أحراز أي الأهداف لتقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل، طيلة مجريات أحداث اللقاء لتنتهي المباراة بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب التشيك، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوب.

اقرأ المزيد: مبابي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان والأخير يمانع

وفي خط الدفاع جاء كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط لعب كلاً من: ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين: هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب التشيك

ودخل المدرب ” ياروسلاف شيلهافي” 59 عامًا بتشكيلة أمام منافسه منتخب التشيك، حيث جاء في حراسة المرمى توماس فاتشليك.

Top of the group, no goals conceded and still unbeaten 🤩 The hard work continues. We’ll be ready ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Euro2020 pic.twitter.com/yM0yhAq3I0 — Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) June 22, 2021

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: أوندري كوديلا، فيليب نوفاك، بافيل كاديرابيك، أما في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين: توماش سوتشيك، ياكوب يانكتو، بوريك دوكال، فلاديمير داريدا.

بينما كان في خط الهجوم كلاً من: باتريك شيك، ماتاي فيدرا، آدم هلوزيك.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع صدارة ترتيب المجموعة منتخب إنجلترا برصيد 7 نقاط، بينما جاء منتخب كرواتيا في ثاني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث من الترتيب جاء منتخب التشيك متساويًا بنفس النقاط مع منتخب كرواتيا، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب إسكتلندا برصيد نقطة وحيد ضمن منافسات كأس أمم أوروبا ” اليورو”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك