شاهدوا قبلات مبارك الهاجري لزوجته أحلام في كواليس جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة جمعتها بزوجها القطري مبارك الهاجري رجل الأعمال وبطل الراليات السابق.

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وقال مبارك الهاجري لزوجته أحلام: “أسعدني وأفرحني وأثلج صدري الفوتوسيشن معك يا ام فاهد يا حبيبتي”.

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وقبل أيام شاركت أحلام متابعيها بمشاهد من احتفالها بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري.

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حب كبير بين أحلام و مبارك الهاجري

ووثقت الحب الكبير في علاقتها بزوجها الهاجري، من خلال كلمات الغزل والدعاء، مع الإشارة الى انهما ارتبطا يوم 18 يونيو 2003.بينما أقيم حفل زفاف أحلام في فندق جراند حياة دبي.

وكانت المطربة الإماراتية أحلام كشفت في لقاء تلفزيوني، عن بداية التعارف والإعجاب بينها وبين زوجها مبارك الهاجري.

وقالت أحلام: “كان عندي حفلة تبع وزارة الإعلام في دولة الامارات، وغنيت فيها وكان عاملين حفل عشاء بعدها في نهر الفنون عند سيمون أسمر، ولما شفته خطف قلبي، وارتعشت أول ما شفته وكنت بقول لصاحبتي مش قادر أقف”.

حادث نجل أحلام في السعودية

في مايو الماضي، تعرض فاهد نجل الفنانة الإماراتية أحلام، لحادث سير مروع في مدينة الأحساء في السعودية، ودخل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيارة نجل أحلام فاهد الهاجري بعد تعرضه للحادث المروع، وتبدو السيارة محطمة ومحترقة بشكل كامل.

وأعلنت أحلام الشامسي عن دخول ابنها الأكبر فاهد الهاجري لإحدى مستشفيات السعودية.

ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (جعلك يا رب في فرح وسعاده وسنينك سعيده ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد).

جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد #احبك pic.twitter.com/lRjO8gOoGr — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 12, 2021

ورد على التغريدة أحد أفراد الطاقم الطبي للمستشفى الذي يخضح نجل أحلام للعلاج فيه وكتب: (أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني).

أطمنك يا ملكة أن إبنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولاتحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك و دارك الثاني

لاتحاتين فديتك 🤍 — حوّاء (@hawa_soul) May 18, 2021

وردت أحلام على التعليق: ( الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر).

بينما كتب مبارك الهاجري عبر حسابه على (تويتر): (الحمد لله ما دافع الله كان أعظم الحمد لله على ما قضى وعلى ما دبر والحمد لله على لطفه والحمد لله قدر فلطف).

وفي وقت لاحق، نشر نجل أحلام فاهد الهاجري أول رسالة بعد الحادثة، وجه خلالها الشكر لكل من تابع حالته الصحية ودعا له بالشفاء.