شام الذهبي ابنة أصالة تثير الجدل بارتداء (كاش مايوه) وتستعرض وشم باسم والدتها على ظهرها!

أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، جدلاً بين متابعيها بعد مشاركتها صوراً من رحلتها إلى دولة تنزانيا شرق إفريقيا.

شام الذهبي بمايوه أسود!

ونشرت شام الذهبي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وثقت خلالها لحظة تواجدها في جزيرة زنجبار لقضاء عطلتها الصيفية وهي ترتدي (الكاش مايوه).

وظهرت شام الذهبي في صورة أخرى بالمايوه فقط باللون الأسود وحاولت إخفاء جسدها تحت الماء.

وعلقت شام الذهبي على الصور بالقول: (زنجبار كنت رفيقي).

وشم باسم (أصالة)

كما كشفت إحدى صور شام الذهبي عن وجود وشم باسم والدتها أصالة مكتوب على الجزء الخلفي من رقبتها.

وتعرضت شام الذهبي لهجوم من متابعيها الذين رأوا أن ملابسها جريئة ولم يعتادوا على ظهورها بهذا الشكل، خاصة أنها ابنة الفنانة أصالة المعروفة بالتزامها ملابس محتشمة وابتعادها عن الاغراء والابتذال.

وفي سياق آخر، شاركت شام الذهبي صورة لخطيبها أحمد هلال برفقة طفلة بمناسبة عيد الأب، ووصفته بـ(الأب الوسيم).

وذكرت صُحف فنية أن الطفلة التي مع خطيب شام الذهبي هي ابنته، ما يعني أنه كان مرتبطاً قبلها.

(معاك قلبي)

وكانت شام الذهبي قد حسمت في فبراير الماضي الأنباء المتداولة حول خطوبتها للمرة الثالثة، وأكدت أن الأمر صحيح، ونشرت حينها بالصور والفيديو ما يؤكد ذلك .

ونشرت شام الذهبي فيديو عبر خاصية (الستوري) على حسابها عبر (انستجرام)، يوثق لحظة طلب شاب يدعى أحمد هلال ليدها، في أجواء رومانسية على أنغام أغنية (معاك قلبي) للفنان المصري عمرو دياب، وما أن قبلت حتى عانقها خطيبها وقبلها.

ثم نشرت شام صوراً تجمعها بخطيبها، وهو نجل رجل أعمال مصري، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (أيتها القلوب الحاضره ..ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً.. و لتعلموا أنما الحب ما ثبت).

أحمد وشام

وختمت شام بالقول: (اللهم نسألك الثبات .أحمد و شام).

ولم تكن هذه هي الخطبة الأولى لشام الذهبي بعد انفصالها عن زوجها المصري أحمد الجوهر الذي انفصلت عنه بعد أربع سنوات زواج دون الكشف عن الأسباب.

فقد أعلنت شام الذهبي في منتصف عام 2020 الماضي، خطبتها من طبيب تجميل شهير يدعى معتز نصير، ولكن لم تدم هذه العلاقة طويلاً وأعلنت انفصالها بعد شهر واحد فقط من الخطوبة.

جو رعد يؤكد زواج أصالة نصري

وسبق أن كشف مصفف الشعر والفنان اللبناني جو رعد، أن زواج أصالة وخطبة ابنتها شام، أمراً حقيقياً وليش مجرد شائعة.

وقال جو رعد بفيديو نشره عبر (تويتر): (الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت).

وتابع: (بس بيت أصالة حيشهد مناسبة أخرى اليوم وهى خطوبة ابنتها شام الذهبي، أصالة ألف مبروك الزواج ولشام الخطبة).

توجيهات عليا منعت إعلان زواج أصالة نصري!

وكانت صحيفة (القاهرة 24) قد أعلنت انفرادها بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري، من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد، وذلك في الفترة الماضية، وسط تكتم شديد.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر لم تسمها، أن أصالة تزوجت من النائب أحمد عبدالمجيد الممثل. عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وقررا الإعلان عن ذلك خلال حفل يقام بأحد فنادق الإسكندرية غداً الجمعة. ولكن تم تأجيلها بسبب توجيهات العليا.

وفسر المصدر تأخر خبر إعلان زواج أصالة والنائب أحمد عبدالمجيد، بسبب أخذ الأخير موافقة من الحزب. لأنه شخصية سياسية حساسة وأيضًا هي فنانة ليست مصرية.

والنائب أحمد عبدالمجيد، متزوج ويصغر أصالة سناً، وحاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال، في عام 2019. من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ نوفمبر 2019.

وأيضاً حصل أحمد عبدالمجيد على درجة الماجستير في عام 2012 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية. شعبة المحاسبة عام 2000.

وكانت أصالة نصري قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر . سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.