سعود الفوزان يدعو لتصحيح القرآن الكريم ويفجر موجة غضب واسعة

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على الكاتب السعودي المثير للجدل سعود الفوزان، بعد إساءته للقرآن الكريم ومطالبته صراحة بتعديل بعض أحكامه القطعية في المواريث وشهادة المرأة.

وخرج سعود الفوزان في تغريدة فجرت موجة غضب عبر حسابه بتويتر، طالب فيها بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وكذلك جعل شهادتها تماثل شهادته في مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.

بالأمس تركي الحمد أساء للنبي ﷺ، واليوم هذا الدعي الوضيع يطعن صراحة بالقرآن؛ سجون المملكة ممتلئة بمن فكر مجرد تفكير أن ينتقد ابن سلمان، ولكن أمثال هؤلاء السفلة يُتركون بل ويُدعمون أيضًا !! #سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/HsSt8BOzUB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 21, 2021

سعود الفوزان

وكتب الفوزان وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”لماذا نحاول أن نغطي عين الشمس بغربال.. اخواني واخواتي الحق يقال اليوم او غدا: سؤالي لماذا المرأة المسلمة المصلية والعفيفة شهادتها بنصف الرجل.”

وتابع في دعوة صريحة لتغيير أحكام القرآن:”ولماذا نصيبها من الورث أقل من الرجل، ولماذا يتزوج عليها زوجها بثلاث. إذا كان هذا بالموروث ما هو المانع أن نصححه في الألفية الثانية هذا حقها”.

وتسببت تغريدة سعود الفوزان في موجة غضب واسعة بين النشطاء، الذين دشنوا وسما حمل عنوان “#سعود_الفوزان_يسي_للقران”، هاجموا فيه الكاتب السعودي وردوا عليه مبينين جهله وداعين السلطات لضرورة محاسبته لدعوته إلى تغيير ما هو معلوم من الدين بالضرور.

هؤلاء السفلة يريدون دينًا على مقاسهم ومقاس أسيادهم.. هذا ديننا الذي ارتضاه الله لنا والذي ارتضيناه لأنفسنا، من لا يناسبه فليجد له دينًا غيره !#سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/Gx3IAs7RSj — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 21, 2021

كل ما ذكره هذا الزنديق في هذه التغريدة أقره الله في كتابه الكريم وأقره النبي ﷺ #سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/msOzpJdbuY — أخبار المسلمين 🇵🇸 (@Muslim__news) June 21, 2021

لا اظنة قرأ كتاب الله يوماً ما ، وإن كان قرأة لا اعتقد انة تدبر آياتة ومعانيها فيما يخص بالمرأة السؤال : الا يوجد لدينا قانون يجرم من يسيء لكتاب الله ونبية علية الصلاة والسلام…؟ #سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/YQzNPS9pTV — هشــام حكمي (@Abo3yham) June 21, 2021

واضطر الفوزان بعد الهجمة الكبيرة ضده إلى حذف تغريدته والتراجع عما ورد فيها.

ونشر تغريدة جديدة قال فيها:”اسف واعتذر اذا فهم البعض التغريدة على أنها إساءة أنا مسلم والحمدلله ولن أسيء للقرآن ماحييت.”

#سعود_الفوزان_يسي_للقران اسف واعتذر اذا فهم البعض التغريده على أنها اساءه انا مسلم والحمدلله ولن اسيء للقران ماحييت ولكن انا ضد بعض الهاشتاقات مثل #ودي_اتزوج_الثانيه التي تسيء وتنتقص من المرأه السعودية وكأننا من قبائل الزولو — سعود الفوزان (@saudfozan1) June 22, 2021

وأكمل:”ولكن أنا ضد بعض الهاشتاقات مثل #ودي_اتزوج_الثانيه التي تسيء وتنتقص من المرأه السعودية وكأننا من قبائل الزولو”.

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وفسر ناشطون حذف الفوزان لتغريدته بأنه فقط حذفها خوفا من المساءلة واتخاذ عقابي ضده، لكنه في الحقيقة تعمد الإساءة للقرآن والدين الإسلامي الذي يحاربه صراحة وهذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها للقرآن.

وعلق أحد المغردين بقوله:”نعم تحذف التغريدة وأنت صاغر، وتعتذر وأنت صاغر؛ ولن يمحو الاعتذار قبائحك، وبإذن الله سنكون لك ولأمثالك بالمرصاد، ولن نسمح لكم بالطعن في ديننا.”

المدعو (سعود الفوزان) يحذف تغريداته ويعتذر نعم تحذف التغريدة وأنت صاغر، وتعتذر وأنت صاغر؛ ولن يمحو الاعتذار قبائحك، وبإذن الله سنكون لك ولأمثالك بالمرصاد، ولن نسمح لكم بالطعن في ديننا . بارك الله بكل من شارك وكان المؤمن القوي#سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/JROGaHA1wD — معالي الربراري (@Mrbrary) June 22, 2021

ورد أحد النشطاء على اعتذار الفوزان بقوله:”ان شاء الله القضاء السعودي ماراح يقصر معك ويعرف كيف يتعامل معك، عشان مره ثانيه لاتستهزء بدينك وتتشبه بالغرب الكفرة”

#سعود_الفوزان_يسي_للقران اسف واعتذر اذا فهم البعض التغريده على أنها اساءه انا مسلم والحمدلله ولن اسيء للقران ماحييت ولكن انا ضد بعض الهاشتاقات مثل #ودي_اتزوج_الثانيه التي تسيء وتنتقص من المرأه السعودية وكأننا من قبائل الزولو — سعود الفوزان (@saudfozan1) June 22, 2021

وليست المرة الأولى التي يثير الجدل فيها سعود الفوزان حيث كتب قبل أسابيع قليلة عن انزعاجه من الأذان.

وقال في تغريدة رصدتها (وطن) وقتها:” بعت بيتي والسبب مكبرات الصوت فوق راسي وراس أبنائي وعندما عرضت بيتي للبيع لم اجد أحدا يشتري بيتي كل مشتري يقول بيتك جميل لكنه جوار المسجد ولو بعته لنا بريال لن نشتريه/معهم حق”.

هذا ماحصل بعت بيتي والسبب #مكبرات_الصوت فوق راسي وراس أبنائي وعندما عرضت بيتي للبيع لم اجد أحدا يشتري بيتي كل مشتري يقول بيتك جميل لكنه جوار المسجد ولو بعته لنا بريال لن نشتريه/معهم حق — سعود الفوزان (@saudfozan1) May 28, 2021

يدعم التطبيع ويروج له: اليهود أبناء عمنا

كما سبق أن نشر الكاتب السعودي سعود الفوزان، تغريدة مثيرة للجدل يدافع فيها عن الاحتلال الإسرائيلي.

“الفوزان” وفي تغريدته التي رصدتها (وطن) بحسابه على تويتر وقتها وجلبت له انتقادات واسعة قال ما نصه: “اليهود هم أبناء عمنا. اعرف أنهم حاربونا في خيبر وفي فلسطين. ولكن هذا لا يمنع أن نعترف أنهم أبناء إبراهيم عليه السلام”.

وتابع الكاتب السعودي في حديثه: “انا شخصيا احترم أبناء إسرائيل لأنهم يحترمون محيطهم العربي.”

واختتم تغريدته متابعا تملقه للاحتلال:”لم أشاهد في صحف إسرائيل أنها سبت وشتمت سعوديين، بينما صحف بعض اخواني العرب. كل همهم هو سب وشتم السعودي”.

ردود فعل غاضبة من تغريدة سعود الفوزان

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع ما طرحه الفوزان عبر حسابه بتويتر، معبرين عن مدى رؤيتهم لجهل الرجل بطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي.

وأن العلاقة بين السعودية وإسرائيل وغيرها من البلدان العربية، ليست علاقة خواطر وإعلام، إنما علاقة حق وحقيقة، ومصير لأمة كاملة.

الفوزان يغازل إسرائيل

وليست هذه التغريدة الأولى التي يقوم فيها الفوزان بمغازلة اليهود ودولة إسرائيل، في محاولة من الرجل لجلب الانتباه لذاته أكثر. ولإثارة الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل، بما يحقق انتشاراً أوسع لاسمه وثقافته المتدنية.

حيث سبق أن تحدث عن تجربته مع رجل يهودي كان يؤجره سكناً خلال دراسته في إحدى الدول، وأنه حين احترق البيت. لم يطلب منه الرجل أي تعويض وكان تعامله معه جيد جداً.

وذلك في محاولة منه وقتها لأن يوصل لمتابعيه بأن اليهود خير من المسلمين في تعاملهم وفي علاقاتهم مع الآخرين.

وتأتي تغريدات الفوزان هذه بالتزامن مع حالة من الهرولة تجاه تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. والتي بدأتها دولة الإمارات في أغسطس 2020، بإعلانها تطبيع علاقاتها مع الإحتلال، ومن ثم لحقتها البحرين والسودان والمغرب.

تركي الحمد يسيء للنبي

ويشار إلى أن الكاتب السعودي تركي الحمد، أثار هو الآخر قبل يومين جدلا واسعا على المنصات السعودية والعربية بسبب تغريدة دافع فيها عن الإسرائيليين بعد إساءتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الحمد في تغريدة أساء فيها الأدب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال “عندنا وعندهم خير.. أليس عندنا من يدعو على اليهود في كل جمعة؟ أليس عندنا من يقول إنهم سيتوارون خلف شجر الغردق؟ أليس عندنا من يقول إنهم أحفاد القردة والخنازير؟ أليس منا من يقول إنهم ملعونون إلى يوم الدين؟ الكراهية لا تولد إلا الكراهية، سواء من العرب أو اليهود.. في الأرض متسع للجميع”.

وهاجم مغردون سعوديون وعرب الكاتب السعودي تركي الحمد بسبب ما سموها مساواته بين الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من قبل الإسرائيليين وأحاديث منسوبة للنبي محمد.

وعبر وسم (هاشتاغ) “تركي الحمد يسيء للنبي”، تفاعل ناشطون ووصفوا كلام تركي الحمد ومقارناته بالخطيرة جدا.

كما استحضروا إساءات سابقة لتركي الحمد بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطالبوا الجهات المعنية بمحاسبته على هذه الإساءات، حسب تعبيرهم.

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