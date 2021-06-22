دفن هاني جرجس فوزي في مقابر المسلمين يثير ضجة في مصر .. هل اعتنق الإسلام قبل وفاته

أثارت وفاة المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي الجدل في مصر بعد أنباء عن دفنه في مقابر المسلمين.

وانتشرت أنباء حول اعتناق هاني جرجس فوزي الإسلام قبل وفاته، وهو ما كشفه مصدر مقرب من عائلة المخرج والمنتج الراحل.

هل اعتنق هاني جرجس الإسلام؟

ونقلت صحيفة (القاهرة 24) عن المصدر قوله أن هاني جرجس اعتنق الإسلام قبل وفاته بفترة، حيث تم دفنه اليوم بمقابر الأسرة التي اشتراها خصيصًا عقب دخوله الإسلام.

وقال المصدر إن الراحل تزوج من مسلمتين قبل وفاته، وذلك السبب الذي جعله يعتنق الدين الإسلامي، مؤكداً أن هاني جرجس رفض إشهار إسلامه كي لا يثير فتنة بين أتباع الديانتين.

إعلامي مصري: شائعات وقصص من وحي الخيال

لكن الإعلامي المصري خالد شاهين ذكر أن أنباء اعتناق فوزي الإسلام قبل وفاته غير صحيحة.

وقال شاهين خلال برنامجه (تعالى أقولك)، والذي يعرض عبر بوابة (فيتو) المحلية، إن كل ما دار حول اعتناق هاني جرجس فوزي الإسلام شائعات لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد قصص من وحي خيال بعض المجهولين الذين اعتادوا ترويج الشائعات على حد تعبيره.

وكان شقيقه المخرج الراحل أسامة فوزي قد اعتنق الإسلام بعد زواجه من الفنانة المصرية سلوى خطاب، الذي انفصل عنها بعد ذلك.

وتوفي هاني جرجس فوزي فجأة دون ذكر أسباب وفاته، واقتصر تشييع الجنازة على حضور أسرته وأصدقائه.

آخر وصية لهاني فوزي قبل وفاته

وفي هذا السياق، كشفت الفنانة المصرية نهى العمروسي عن وصية هاني جرجس فوزي قبل وفاته.

وكتبت نهى العمروسي عبر صفحتها الشخصية على (فيسبوك): (هاني جرجس ، تعب من عشرة أيام، وحس إن نهايته قربت، فكانت وصيته إنه لما يموت يدفنوه الأول وبعدين ينشروا خبر موته عشان ما يتعبش حد فينا ألف رحمة ونورعليك يا حبيبي).

نجوم ينعون هاني جرجس

ونعى الراحل عدد من النجوم و من بينهم إدوارد الذي كان من أول المعزين إدوارد وكتب على حسابه عبر (فيسبوك): (الله يرحمه ويصبر اهله المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي)، كما علق على بوست إدوارد عدد من الفنانين من بينهم عبير صبري وباسم مغنية و هيثم سعيد وخالد سرحان ومصطفى درويش وعمرو عبد العزيز.

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وكتبت الممثلة المصرية وفاء عامر: (مخرج و منتج له حلم لم يكتمل، مع السلامة يا هاني، الله يكرمك و يرحمك).

وبتغريدة عبر حسابها الرسمي على (تويتر) كتبت سيمون: (وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي …. الله يرحمه يارب).

وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي …. الله يرحمه يارب https://t.co/2QhB0PFAi9 — سيمون (@simonoulla) June 20, 2021

ونشر الممثل المصري نضال الشافعي صورة لهاني فوزي عبر حسابه على (فيسبوك) وكتب: (البقاء لله .. هاني جرجس فوزي .. ربنا يرحمه .. ويرزق اهله الصبر والسلوان).

من هو هاني جرجس فوزي؟

يشار الي أن هاني جرجس هو ابن المنتج الكبير جرجس فوزي، ويعتبر أحد كبار المنتجين في مصر في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وسبق وأنتج هاني جرجس العديد من الأفلام، ووصل رصيده السينمائي إلى ما يقرب من 44 فيلما مع أكبر النجوم في مصر.

وخاض هاني فوزي تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم (بدون رقابة) عام 2009.

وتعددت بعدها أعمال هاني فوزي سواء كمنتج، والتي أثارت الجدل خلالها بسبب جرأة أفكارها ومشاهدها، ومنها (قصاقيص العشاق) و(زوجة محرمة) و(الجنتل)، أو كمخرج لأفلام، منها فيلم (أحاسيس) و(جرسونيرة) و(بدون رقابة).

ونشر هاني جرجس فوزي قبل وفاته منشوراً عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أعلن خلاله عن عودته إلى العمل السينمائي بعد انقطاع أكثر من 10 سنوات.

حيث كان آخر أعمال فوزي الإنتاجية والإخراجية للسينما، من خلال فيلم (بدون رقابة) الذي قام بإنتاجه وإخراجه عام 2009.

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