خبر سار لعشاق وجماهير ريال مدريد

كشفت صحيفة “لايبوبليكا” الإيطالية في خبر لها نشرته يوم الثلاثاء الماضي، بأن فريق ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مع النجم النرويجي “إيرلينج هالاند” 20 عامًا، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لضمه إلى الفريق الملكي الإسباني.

هالاند وريال مدريد

وأفادت الصحيفة الإيطالية، بأن ريال مدريد قد حصل بالفعل على موافقة نهائية من النجم هالاند للانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على عكس فريقه الألماني الذي لم يحسم اتفاقه بعد مع ريال مدريد.

🚨 الديبورتيفو كواترو | ريال مدريد لديه موافق هالاند وتم تقديم أول عرض بقيمة 110 مليون يورو لبروسيا دورتموند ولكن تم رفض العرض. pic.twitter.com/vFJEmDEX5s — Insider Real (@RMCFarab) June 22, 2021

وأردفت الصحيفة، ” ريال مدريد قدم بالفعل عرضًا إلى نادي بوروسيا دورتموند بقيمية 110 مليون يورو، إلا أن النادي الألماني قد رفض العرض مصممًا على طلب 175 مليون يورو”.

تخفيض العرض وريال مدريد

وبينت، أن اللاعب النرويجي سيقوم بخفض سعره من أجل التعاقد مع فريق ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية إلى نحو 75 يورو فقط من العرض الذي طلبنه ناديه الألماني للتعاقد معه.

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دورتموند في ورطة

ويتمسك نادي بوروسيا دورتموند بعرضه المرتفع من أجل التخلي عن اللاعب النرويجي هالاند خلال المريكادو الصيفي، لكنه في ورطة في ذات الأمر في حال عدم تخليه عن اللاعب هذا الصيف.

وأشارت تقارير صحفية، أن النادي الألماني يخشى انتظار اللاعب للصيف المقبل من أجل بيعه، حيث يحق له الانتقال إلى أي فريق مقابل 75 مليون يورو وفقًا لأحد البنود في عقده مع إدارة الفريق.

🚨🚨🚨 ألفريدو بادولا | هالاند أتفق مع الريال والأن عليه ان يتفق مع دورتموند والذي يعيق الأمر قيمته التي تقدر 175 مليون يورو ولكن سيقل المبلغ الى 75 مليون في 2022 . pic.twitter.com/brfN8Zkgj7 — ‎‏ABDULLAH ³⁴ (@ToniKroosV) June 21, 2021

ويثق ريال مدريد في أن النادي الألماني “دورتموند” قد يستسلم في نهاية الأمر، وسيوافق على العرض المقدم من أجل تجنب خسارة تصل إلى 30 مليون دولار في حال عدم سماح لمهاجمه هالاند بالرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

🚨 Cuatro | ريال مدريد لديه بالفعل مع إيرلنج هالاند. ◾ تم تقديم أول عرض بقيمة 110 مليون يورو لدورتموند ولكن تم رفضه. pic.twitter.com/eyAtP02qs0 — RMC World (@RMC_AH7) June 22, 2021

وقد ارتبط اسم اللاعب مع عدد من النوادي الأوروبية للانتقال إلى صفوف فريقها، من أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، نتيجة أداء اللاعب اللافت الذي قدمه مع فريق دورتموند خلال الموسم المنصرم.

وسجل هالاند 41 هدفًا مع فريقه الألماني وصنع 12 خلال مشاركته في 41 مباراة لعبها في كافة المسابقات خلال موسم 2020-2021.

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