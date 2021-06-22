النجم النرويجي هالاند والاتفاق مع ريال مدريد
النجم النرويجي هالاند والاتفاق مع ريال مدريد
Imageرياضة

خبر سار لعشاق وجماهير ريال مدريد

كتب وطن
0

كشفت صحيفة “لايبوبليكا” الإيطالية في خبر لها نشرته يوم الثلاثاء الماضي، بأن فريق ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مع النجم النرويجي “إيرلينج هالاند” 20 عامًا، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لضمه إلى الفريق الملكي الإسباني.

هالاند وريال مدريد

وأفادت الصحيفة الإيطالية، بأن ريال مدريد قد حصل بالفعل على موافقة نهائية من النجم هالاند للانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على عكس فريقه الألماني الذي لم يحسم اتفاقه بعد مع ريال مدريد.

وأردفت الصحيفة، ” ريال مدريد قدم بالفعل عرضًا إلى نادي بوروسيا دورتموند بقيمية 110 مليون يورو، إلا أن النادي الألماني قد رفض العرض مصممًا على طلب 175 مليون يورو”.

تخفيض العرض وريال مدريد

وبينت، أن اللاعب النرويجي سيقوم بخفض سعره من أجل التعاقد مع فريق ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية إلى نحو 75 يورو فقط من العرض الذي طلبنه ناديه الألماني للتعاقد معه.

اقرأ المزيد: الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب ألمانيا والمجر اليوم في بطولة اليورو

دورتموند في ورطة

ويتمسك نادي بوروسيا دورتموند بعرضه المرتفع من أجل التخلي عن اللاعب النرويجي هالاند خلال المريكادو الصيفي، لكنه في ورطة في ذات الأمر في حال عدم تخليه عن اللاعب هذا الصيف.

وأشارت تقارير صحفية، أن النادي الألماني يخشى انتظار اللاعب للصيف المقبل من أجل بيعه، حيث يحق له الانتقال إلى أي فريق مقابل 75 مليون يورو وفقًا لأحد البنود في عقده مع إدارة الفريق.

ويثق ريال مدريد في أن النادي الألماني “دورتموند” قد يستسلم في نهاية الأمر، وسيوافق على العرض المقدم من أجل تجنب خسارة تصل إلى 30 مليون دولار في حال عدم سماح لمهاجمه هالاند بالرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد ارتبط اسم اللاعب مع عدد من النوادي الأوروبية للانتقال إلى صفوف فريقها، من أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، نتيجة أداء اللاعب اللافت الذي قدمه مع فريق دورتموند خلال الموسم المنصرم.

وسجل هالاند 41 هدفًا مع فريقه الألماني وصنع 12 خلال مشاركته في 41 مباراة لعبها في كافة المسابقات خلال موسم 2020-2021.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب ألمانيا والمجر اليوم في بطولة اليورو

رياضة

موعد مباراة منتخب فرنسا والبرتغال اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

رياضة

الزمالك يهزم مصر المقاصة ويتأهل إلى النصف النهائي من كأس مصر

رياضة

“شاهد” منتخب إنجلترا تتغلب بشق الأنفس على التشيك في بطولة اليورو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More