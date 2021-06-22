الزمالك يهزم مصر المقاصة ويتأهل إلى النصف النهائي من كأس مصر

تأهل فرق الزمالك المصري إلى دور النصف النهائي من كأس مصر، بعد فوزه على مصر المقاصة بثنائية نظيفة دون رد، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين كلا الفريقين على ملعب “السويس الجديد”.

ثنائية الزمالك في شباك المقاصة

ونجح فريق الزمالك ” البيضاوي” من تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال57 عن طريق يوسف إبراهيم الشهير بلقب ” يوسف أوباما” بعد تسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى منافسه مصر المقاصة.

وعاد اللاعب “أوباما” ليهز شباك مرمى منافسه في الدقيقة ال61، مع المحاولات المتكررة لنظيره مصر المقاصة من إحراز أي من أهداف لكنه فشل في ذلك بعد إهداره الكثير من الفرص باتجاه مرمى فريق الزمالك، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين دون رد.

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تأهل الزمالك إلى النصف النهائي

ونجح فريق الزمالك المصري من الوصول إلى دور النصف النهائي من كأس مصر بعد فوزه على منافسه مصر المقاصة بثنائية دون رد، ليواجه منافسه فريق أسوان الذي وصل إلى دور النصف النهائي من كأس مصر.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا، حيث كان في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثى.

من الأهداف الجميلة، يوسف أوباما في مرمى مصر المقاصة 🥅 ⚽️ pic.twitter.com/NdVKisp1Lu — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) June 21, 2021

بينما لعب في خط الوسط كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللاعب سيف الدين الجزائري كرأس حربة.

تشكيلة مصر المقاصة

ولعب المدرب إيهاب جلال، بتشكيلة أساسية لمواجهة منافسه الزمالك المصري في ربع النهائي من كأس مصر، حيث كان في حراسة المرمى محمود حمدي.

خاض الزمالك ستة عشر مباراة أمام مصر المقاصة نجح الزمالك في تحقيق الانتصار في 9 مباريات مقابل 6 للمقاصة وتعادل وحيد سجل الزمالك 26 هدفاً في مرمي المقاصة بينما أحرز الفريق الفيومي 18 هدفاً pic.twitter.com/BvCfRjnLbl — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) June 22, 2021

وفي خط دفاع الفريق لعب كلاً من: عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد الدسوقي.

أما في خط الوسط جاء كلاً من: سعيد الونش، هشام محمد، عبد الله خلف، وفي هجوم الفريق لعب كلاً من اللاعبين: شميلس بيكلي، باسم مرسي، باولن فوافي.

نتائج الفريقين في الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة خلال الموسم الجاري، بينما يحتل منافسه في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

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