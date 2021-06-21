نجم تشيلي فيدال وزملائه متورطون بفضيحة جنسية في كوبا أمريكا

كشفت وسائل الإعلام التشيلية عن فضيحة مدوية في المنتخب التشيلي، المشارك في منافسات بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها دولة البرازيل.

فيدال والفضيحة الجنسية

وأفادت تلك التقارير، تورط ستة من لاعبين منتخب تشيلي، بعد قيامهم بدعوة فتيات ليل إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل ممارسة الجنس معهم.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلاً عن وسائل الإعلام التشيلية، إن ” المدير الفني للمنتخب التشيلي مارتن لاسارتي، يفكر في تقديم استقالته من قياد تدريب المنتخب، وكذلك معاقبة المتورطين من خلال فصلهم وإرسالهم إلى تشيلي”.

وأوضحت الصحيفة، أن بعض الأسماء المتورطين في تلك الفضيحة هم من نجوم الفريق الذي يتواجدون بشكل مستمر في التشكيل الأساسي، ويتقدمهم نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي أرتورو فيدال، وجان مينايس، وغاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارغاس.

مصفف الشعر وتبادل الصور

وفي سياق آخر، فقد استنكر الاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ” الكونميبول”، دخول مصفف الشعر إلى الفندق الذي يقيم بداخله فريق منتخب تشيلي لقص شعر ميديل وفيدال.

وبين الاتحاد الأمريكي، تغريم الاتحاد التشيلي لكرة القدم والطاقم التدريبي للمنتخب بنحو 30 ألف دولار بسبب مخالفتهم لتعليمات وإجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا.

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وأردف الاتحاد، قائلاً: ” لا ينبغي على أي شخص سواء مصفف الشعر أو غيره، أن يكون على اتصال مع اللاعبين، حيث ستتم معاقبة المتورطين ماليًا وفق اللوائح المنصوص عليها في البطولة.

بينما لم يعقب بعد على الحادثة الأخيرة وتورط عدد من اللاعبين بفضيحة جنسية، وينتظر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تأكيد صحة تلك الأنباء.

مواجهات منتخب تشيلي في كوبا أمريكا

وجاءت تلك الأخبار قبيل مواجهة منتخب تشيلي أمام نظيره الأوروغواياني يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا.

وتعادل منتخب تشيلي أمام منافسه الأرجنتين بهدف لكليهما في أولى مواجهاته في بطولة كوبا أمريكا، بينما حقق الفوز على نظيره بوليفيا بهدف نظيف دون رد.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع صدارة ترتيب المجموعة منتخب الأرجنتين برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب تشيلي بنفس النقاط.

بينما جاء في المركز الثالث منتخب الباراغواي بفارق نقطة وحيدة برصيد 3 نقاط، وجاء في المركز الرابع منتخب الأوروغواي يليه منتخب بوليفيا بدون أي من النقاط ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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