ناصر الدويلة يتحدث عن صراع السلطة والثروة الذي تخوضه عوائل العتوب في الكويت

قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إن الموقف في الكويت أصبح عسيرا على النظام، مشيرا إلى ما وصفه بصراع السلطة والثروة الذي تخوضه عوائل العتوب.

ولفت الدويلة في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن الأسرة الحاكمة في الكويت لم تعتبر تصويت ( 94%) من الشعب ضد الحكومة و ضد رئيس المجلس كافيا لمعرفة إرادة الأمة.

الموقف في الكويت عسير على النظام فالاسرة الحاكمة لم تعتبر تصويت ( 94%) من الشعب ضد الحكومة و ضد رئيس المجلس كافيا لمعرفة ارادة الامة و الواقع ان (6%) الباقية لم تذهب للحكومة بل توزعت على عشرة توجهات قبليه اخرى منها نصف نقطه مئوية تدعم الحكومة فهل يعقل انهم يتجهون لانتخابات مبكرة! — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2021

وتابع:”الواقع ان (6%) الباقية لم تذهب للحكومة بل توزعت على عشرة توجهات قبليه اخرى منها نصف نقطه مئوية تدعم الحكومة فهل يعقل انهم يتجهون لانتخابات مبكرة!”

ناصر الدويلة يهاجم مرزوق الغانم فما قصة العتوب في الكويت

وهاجم الدويلة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وقال إنه يحارب التاريخ من أجل أن يحافظ على مكتسباته الشخصية.

يحارب مرزوق التاريخ من اجل ان يحافظ على مكتسباته الشخصيه و يقدم نفسه انه الحامي لامتيازات جماعات العتوب التي تقاسمت الثروة مع الدولة منذ انتقال الحكم من ابن عريعر الى اسرة الصباح وهناك تيار عتبي يظن ان الديمقراطية الحقيقية تسلبهم الحق في الثروة لذلك تجدهم يدعمون حكومة صباح الخالد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2021

مضيفا:” ويقدم نفسه أنه الحامي لامتيازات جماعات العتوب التي تقاسمت الثروة مع الدولة منذ انتقال الحكم من ابن عريعر الى اسرة الصباح. وهناك تيار عتبي يظن ان الديمقراطية الحقيقية تسلبهم الحق في الثروة لذلك تجدهم يدعمون حكومة صباح الخالد”.

هذا ولفت عضو مجلس الأمة السابق والمقيم حاليا في تركيا، إلى أن الأزمة في الكويت ليست أزمة دستورية فالدستور والانتخابات في جانب سيادة الأمة مصدر السلطات جميعا.

الواضح ان الازمة في الكويت ليست ازمة دستورية فالدستور و الانتخابات في جانب سيادة الامه مصدر السلطات جميعا و هناك من يحلل الازمة باعتبارها اعادة لعجلة التاريخ لتستعيد جماعات العتوب امتيازاتها التاريخيه في الثروة و النفوذ بعيدا عن الدستور و الانتخابات ولنا امل في حكمة الامير كبيرة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2021

مشيرا إلى أن هناك “من يحلل الأزمة باعتبارها إعادة لعجلة التاريخ لتستعيد جماعات العتوب امتيازاتها التاريخية في الثروة والنفوذ بعيدا عن الدستور والانتخابات ولنا امل في حكمة الامير كبيرة”.

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وشرح الدويلة نبذة عن تاريخ الحكم في الكويت، وقال إن الثروة والمناصب في الكويت قسمت بين جماعات العتوب وكان لهم دور تاريخي في التجارة والمحافظة على العقد الاجتماعي المؤسس لدولة الكويت في عهد آل صباح.

قسمت الثروة و المناصب في الكويت بين جماعات العتوب و كان لهم دور تاريخي في التجارة و المحافظة على العقد الاجتماعي المؤسس لدولة الكويت في عهد آل صباح وكان العتوب يسيطرون على كل شيء في الدولة لكن الانتخابات الاخيرة جردتهم من قوتهم لذلك تم تعطيل عمل البرلمان و تمزيق الدستور عمليا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2021

وأكمل:”وكان العتوب يسيطرون على كل شيء في الدولة لكن الانتخابات الأخيرة جردتهم من قوتهم لذلك تم تعطيل عمل البرلمان و تمزيق الدستور عمليا.”

كما ذكر ناصر الدويلة أنه كان “من المستبشرين بتوزير الاخ عبدالله الرومي كونه من أسرة عتبية عريقة وكانت فيهم امارة الغوص.”

كنت من المستبشرين بتوزير الاخ عبدالله الرومي كونه من اسره عتبيه عريقة و كانت فيهم امارة الغوص لكنني تفاجأت بسلبيته الشديده تجاه الانتهاكات للدستور و اعدت قراءة الموقف فلم اجد في الحكومة و البرلمان الا ثلاثة من حلف عوائل العتوب التاريخي وهم رئيس الحكومة و رئيس البرلمان و الرومي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2021

وأوضح: “لكنني تفاجأت بسلبيته الشديدة تجاه الانتهاكات للدستور وأعدت قراءة الموقف فلم أجد في الحكومة و البرلمان الا ثلاثة من حلف عوائل العتوب التاريخي وهم رئيس الحكومة و رئيس البرلمان و الرومي”

الدويلة: الكويت أمام انسداد في الأفق السياسي

وبناء على ما تقدم اختتم الدويلة تغريداته بالقول:”نحن أمام انسداد في الأفق السياسي سببه تمسك العوائل العتبية بامتيازاتها التي جاءت الانتخابات الأخيرة بمخرجات تمس تلك الامتيازات المتعلقة بتقاسم الثروة والنفوذ.”

بناء على ما تقدم نحن امام انسداد في الافق السياسي سببه تمسك العوائل العتبيه بامتيازاتها التي جاءت الانتخابات الاخيرة بمخرجات تمس تلك الامتيازات المتعلقة بتقاسم الثروة و النفوذ و ادعو الى حوار وطني يرسم حدود جديده لمعادلة الثروة و النفوذ يحفظ للكويت مستقبلها بدل الانقسام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2021

وتابع:”وادعو الى حوار وطني يرسم حدود جديده لمعادلة الثروة و النفوذ يحفظ للكويت مستقبلها بدل الانقسام”.

ويشار إلى أنه قبل أيام حذر النائب السابق بالبرلمان الكويتي، ناصر الدويلة، الأسرة الحاكمة في بلاده من الاستجابة لما وصفهم بـ”بطانة السوء”، والتفريط في تاريخ طويل من شعبية الحكم.

ونشر الدويلة، الذي غادر الكويت إلى تركيا في مارس الماضي، سلسلة تغريدات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دعا فيها الأسرة الحاكمة إلى عدم التفريط في شعبية الحكم؛ بسبب من وصفهم بـ”بطانة السوء”.

تابع رسالتي لاسرة الحكم : ان الدولة العميقة عاثت في الكويت فسادا و هي قد جعلت الانقضاض على الدستور غاية لن تحيد عنها و نحن ننصح لكم و نصدقكم الود و المحبة ان اعداء الديمقراطية لن يكونوا لكم عونا و سندا بدل شعبكم فلا تفرطوا في تاريخ طويل من شعبية الحكم بسبب بطانة السوء فاتقوا الله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 19, 2021

وقال: “تواترت أنباء عن اجتماع هام لأسرة الصباح، ومن حق كل أسرة أن تناقش شؤونها، لكن بالنسبة لأسرة الصباح، فالأمر يختلف، فهي أسرة حكمت شعبا وفق عقد اجتماعي متين، أكدته كل الوثائق الدستورية الصادرة وفق مبادئ شعبية الحكم والشورى الملزمة، واحترام إرادة الأمة التي بينتها الانتخابات التكميلية”.

وأضاف الدويلة: “رسالتي إلى أسرة الصباح الكريمة: اليوم لا أحد في الكويت ينازعكم الحكم… فلا تستمعوا لمن ينادي بالمساس بحقوق الشعب ودستوره ومجلسه المنتخب، واتقوا الله في شعبكم”، على حد تعبيره.

وأردف: “الشعب الكويتي وفي لنظامه متمسك بصلاحيات الأمير ونظام الوراثة، راض بامتيازات الأسرة المعنوية والمادية، لكن الشعب أيضا يتمسك بكل قوة، وبما لا نقاش فيه، بدستوره ونظامه البرلماني، ولن يقبل من أي سلطة أن تستبد بالأمر خلاف الدستور والعهد بيننا سيادة الأمة”.

ورأى الدويلة أن ما وصفها بـ”الدولة العميقة” قد “عاثت في الكويت فسادا”، وقال إنها “جعلت الانقضاض على الدستور غاية لن تحيد عنها”.

وأضاف: “نحن ننصح لكم ونصدقكم الود والمحبة، أن أعداء الديمقراطية لن يكونوا لكم عونا وسندا بدل شعبكم، فلا تفرطوا في تاريخ طويل من شعبية الحكم بسبب بطانة السوء، فاتقوا الله”.

وقال بمناسبة ذكرى إلغاء معاهدة الحماية بين الكويت وبريطانيا: “الكويت بأخطر أزمة في تاريخها تهدد مستقبل التوافق، الذي هو سر قوة نظام الحكم وأصله”.

وتابع: “الأمة قد أعلنت إرادتها بكل وضوح في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجددت تأكيد إرادتها في الانتخابات التكميلية، لكن النظام لم يعتبر تلك الانتخابات كافية في تحديد إرادة الأمة، وتمسك بحكومة ساقطة”.

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