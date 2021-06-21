موعد منتخب الأرجنتين ضد الباراغواي في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الباراغواي فجر يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المواجهة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا على أرض ملعب “ماني جارينشا الوطني” في دولة البرازيل.

موعد مباراة الأرجنتين والباراغواي

وستقام مباراة منتخب الأرجنتين والباراغواي، في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

#SelecciónMayor ¡Todo preparado para mañana! Ensayo final antes del encuentro con @Albirroja 🇵🇾. Postales 📸 pic.twitter.com/PQPkoSCCBf — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 20, 2021

بينما ستكون عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الرابعة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية التي تمتلك حقوق البث والملكية لمباريات بطولة كوبا أمريكا2020.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء الناري بين المنتخبين العملاقين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه الأوروغواي بتشكيلة أساسية حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

#SelecciónMayor El plantel retomó los entrenamientos, esta tarde, luego del triunfo ante @Uruguay. ¡Seguimos con todo! 👊🏼🇦🇷 pic.twitter.com/ws53T5lY7C — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 19, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الباراغواي

وسيدخل مدرب منتخب الباراغواي ” إدورادو بريزو” 51 عامًا، أمام منافسه منتخب الأرجنتين حيث سيكون في حراسة المرمى أنتوني سيلفا.

كوبا امريكا 2021

الباراغواي x الارجنتين

3:00 ص ، bein max5

تعليق : رؤوف خليف pic.twitter.com/JfzYwDoulx — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) June 20, 2021

وفي دفاع الفريق سيلعب كلاً من: غوستافو غوميز، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة أليخاندرو روميرو غامارا، ميغيل ألميرون، أوسكار روميرو، روبرت بيريز دا موتا.

بينما سيلعب في هجوم الفريق أنخيل روميرو، جبريل أفالوس، برايان ساموديو.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب تشيلي بنفس النقاط.

أما في ثالث الترتيب جاء المنتخب الباراغواي بفارق نقطة واحدة برصيد 3 نقاط، يليه في المركز الرابع منتخب الأوروغواي بدون أي من النقاط.

منتخب الأرجنتين 🇦🇷 | المهاجم سيرجيو أغويرو مرشح بشكل كبير لأن يكون أساسياً ضد الباراغواي 🇵🇾 pic.twitter.com/vM98dPhmfp — 🇦🇷 الأرجنتين (@argentina10h) June 19, 2021

بينما في أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب بوليفيا متساويًا مع نتيجة الأوروغواي في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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