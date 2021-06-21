منتخب إيطاليا وتحطيم الرقم القياسي في اليورو
منتخب إيطاليا وتحطيم الرقم القياسي في اليورو
Videoرياضة

منتخب إيطاليا يدخل التاريخ من جديد بعد تحطيم الرقم القياسي في اليورو

كتب وطن
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نجح منتخب إيطاليا بعد تحقيق الفوز على منافسه ويلز بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، ليحطم بذلك الرقم القياسي في وصول إلى 30 مباراة بدون أي خسارة.

هدف منتخب إيطاليا الوحيد

وجاء هدف اللقاء الوحيد للمنتخب الإيطالي في الدقيقة ال39 عن طريق “ماتيو بيسينا” بتسديدة قوية جاءت في شباك مرمى منتخب الويلزي.

وفشل منتخب الويلز من تسجيل أي من الأهداف، بعد إهداره الكثير من الفرص باتجاه مرمى شباك منتخب إيطاليا المستضيف لتلك المواجهة.

منتخب إيطاليا وتحطيم الرقم القياسي

وأفادت شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة بإحصائيات كرة القدم، بأن المنتخب الإيطالي وصل إلى 30 مباراة بدون أي خسارة تحت قيادة مانشيني، ليعادل الرقم التاريخي الذي سجله المنتخب في الفترة ما بين عامي (1935-1939) تحت قيادة فيتوريو بوزو.

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وأوضحت الشبكة، أن المنتخب الإيطالي قد حقق الفوز في المباراة رقم 11 على التوالي، كما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركات الدولية.

تأهل منتخب إيطاليا

واستطاع منتخب إيطاليا من التأهل إلى دور ال 16 من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، بعد تحقيقه الفوز على منتخب ويلز بهدف نظيف دون رد وسويسرا وتركيا بثلاثية نظيفة مع المحافظة على نظافة شباكه في المسابقة.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب إيطاليا برصيد 9 نقاط، وفي ثاني ترتيب المجموعة جاء منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب سويسرا متساويًا بنفس النقاط مع منتخب ويلز، بينما جاء في أدنى ترتيب المجموعة منتخب تركيا دون أي من النقاط.

يذكر أن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، قد بدأت في ال11 من شهر يونيو/ حزيران الشهر الجاري، وتستمر حتى ال11 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

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