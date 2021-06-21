منتخب إيطاليا يدخل التاريخ من جديد بعد تحطيم الرقم القياسي في اليورو

نجح منتخب إيطاليا بعد تحقيق الفوز على منافسه ويلز بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، ليحطم بذلك الرقم القياسي في وصول إلى 30 مباراة بدون أي خسارة.

هدف منتخب إيطاليا الوحيد

وجاء هدف اللقاء الوحيد للمنتخب الإيطالي في الدقيقة ال39 عن طريق “ماتيو بيسينا” بتسديدة قوية جاءت في شباك مرمى منتخب الويلزي.

وفشل منتخب الويلز من تسجيل أي من الأهداف، بعد إهداره الكثير من الفرص باتجاه مرمى شباك منتخب إيطاليا المستضيف لتلك المواجهة.

منتخب إيطاليا وتحطيم الرقم القياسي

وأفادت شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة بإحصائيات كرة القدم، بأن المنتخب الإيطالي وصل إلى 30 مباراة بدون أي خسارة تحت قيادة مانشيني، ليعادل الرقم التاريخي الذي سجله المنتخب في الفترة ما بين عامي (1935-1939) تحت قيادة فيتوريو بوزو.

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وأوضحت الشبكة، أن المنتخب الإيطالي قد حقق الفوز في المباراة رقم 11 على التوالي، كما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركات الدولية.

✅ 2-0 Estonia

✅ 2-0 Poland

✅ 2-0 Bosnia

✅ 2-0 Northern Ireland

✅ 2-0 Bulgaria

✅ 2-0 Lithuania

✅ 7-0 San Marino

✅ 4-0 Czech Republic

✅ 3-0 Turkey

✅ 3-0 Switzerland

✅ 1-0 Wales 11 consecutive wins.

11 consecutive clean sheets.#VivoAzzurro #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/eiKcwtqzGr — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) June 21, 2021

تأهل منتخب إيطاليا

واستطاع منتخب إيطاليا من التأهل إلى دور ال 16 من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، بعد تحقيقه الفوز على منتخب ويلز بهدف نظيف دون رد وسويسرا وتركيا بثلاثية نظيفة مع المحافظة على نظافة شباكه في المسابقة.

منذ يورو 1980 إيطاليا اول منتخب يفوز بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات دون استقبال اي هدف! 🔥 #ITA pic.twitter.com/OI0RxXwAln — E P L W O R L D (@EPLworld) June 20, 2021

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب إيطاليا برصيد 9 نقاط، وفي ثاني ترتيب المجموعة جاء منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب سويسرا متساويًا بنفس النقاط مع منتخب ويلز، بينما جاء في أدنى ترتيب المجموعة منتخب تركيا دون أي من النقاط.

يذكر أن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، قد بدأت في ال11 من شهر يونيو/ حزيران الشهر الجاري، وتستمر حتى ال11 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

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