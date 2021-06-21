“جوسينس” ينتقم من رونالدو في اليورو بعد أن أحرجه في الدوري الإيطالي

توج مدافع منتخب ألمانيا “روبن جوسينس” 26 عامًا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب البرتغال، ليتمكن اللاعب من الانتقام من قائد منتخب الأخير كريستيانو رونالدو بطريقته الخاصة بعد أن أحرجه في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

جوسينس والتتويج بجائزة أفضل لاعب

ونجح المدافع الألماني “روبن جوسينس” في التتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، بعدما قدم أداءً مميزًا في المباراة أمام منافسه منتخب البرتغال طيلة مجريات أحداث اللقاء.

رسمياً: روبن جوسينس نجم مباراة البرتغال وألمانيا. pic.twitter.com/a7omEUffMw — E P L W O R L D (@EPLworld) June 19, 2021

جوسينس ينتقم من رونالدو

وقد انتقم الألماني “جوسينس” في مباراة منتخب ألمانيا والبرتغال بأفضل طريقة من منافسه النجم البرتغالي “رونالدو” الذي سبق وأن أحرجه في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

ودارت قصة بين رونالدو ومدافع فريق أتالانتا الألماني “جوسينس”، عندما التقيا في الدوري الممتاز، وتعامل الدون معه مع اللاعب بغرور وأشهر بالإهانة، حينما طلب الأخير من رونالدو قميصه الذي وضعه في موقف محرج بعد رفض طلب الألماني “جوسينس” على ذلك.

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وبين اللاعب “جوسينس” في حوار صحفي له مع وسائل الإعلام الإيطالية، بقوله : ” بعد مباراة فريق يوفنتوس، حاولت تحقيق حلمي بالحصول على قميص رونالدو وذهبت إليه بعد صافرة انتهاء المباراة، حتى أنني لم أذهب إلى الجمهور للاحتفال بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة دون رد آنذاك”.

وأردف، ” طلبت من رونالدو بأن يمنحنه قميصه، إلا أن رونالدو لم يقبل طلب ولم ينظر إليّ واكتفى بالقول لا”.

الموقف المحرج

وتابع الألماني جوسينس، قائلاً: ” شعرت بالإحراج حقًا في تلك اللحظة، فعندما يحدث لك شيء محرج، تقوم بالنظر من حولك لترى ما إذا كان هناك شخص قد لاحظ ذلك، وحاولت أن أخفي ذلك الأمر حينها ولم أفصح عنه لأحد”.

وفقا لـ Sport1 الألمانية: ☎️ البارسا تواصل مع المقربين من (روبن جوسينس) ظهير المنتخب الألماني، والذي يقدم اداء رائعا في بطولة اليورو. pic.twitter.com/QbGPXon4hJ — InCampNou (@InCampNou) June 20, 2021

ونجح المنتخب الألماني من التفوق على منافسه حامل اللقب السابق منتخب البرتغال برباعية ثمينة مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع كلا المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” على أرض ملعب “أليانز أرينا”.

أهداف منتخب البرتغال

وسجل منتخب البرتغال أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال15 عن طريق النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بتسديدة قوية سكنت شباك مرمى منتخب ألمانيا، فيما سجل زميله في الدقيقة ال67 عن طريق دييغو جوتا.

أهداف منتخب ألمانيا

وأحرز منتخب ألمانيا أول أهدافه في اللقاء في الدقيقة ال 35 بهدف عكسي عن طريق مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياس ليقلص الفارق مع منتخب البرتغال، بينما جاء الهدف الثاني بعد ارتكاب خطأ أخر في الدقيقة ال 39 ليسجل هدفًا في مرماه عن طريق رافائييل غيريرو.

روبن جوسينس هو رجل مباراة ألمانيا والبرتغال #يورو2020🔝 pic.twitter.com/vUeSyfpKMJ — Yallakora (@Yallakoranow) June 19, 2021

وفي الدقيقة ال51 بتسجيل الهدف الثالث عن طريق كاي هافرتز، وجاء الهدف القاتل في المباراة في الدقيقة ال60 عن طريق روبن جوسينس، لينتهي اللقاء بفوز منتخب ألمانيا بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفين.

تشكيلة المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب فرنسا برصيد 4 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني منتخب ألمانيا برصيد 3 نقاط.

روبن جوسينس لاعب أتلانتا في تصريح قديم : “ذهبت لكريستيانو بعد المباراة وطلبت منه تبديل القميص لكنه لم ينظر إلي واكتفى بكلمة لا .. ذهبت بعيدًا وحزنت كثيراً.” جوسينس اليوم أمام البرتغال تسبب في هدف ألمانيا الأول .. صنع الهدف الثالث .. سجل الهدف الرابع .. فاز بجائزة رجل المباراة pic.twitter.com/XBOfyRg2Yu — رصد و متابعة (@rsd_kwt) June 20, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب البرتغال متساويًا بنفس النقاط مع ألمانيا، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب هنغاريا بنقطة وحيدة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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