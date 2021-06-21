“شاهد” منتخب الأرجنتين يتأهل إلى الربع النهائي في كوبا أمريكا بعد هزيمة الباراغواي

تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على منافسه الباراغواي بشق الأنفس بهدف نظيف دون رد، والذي جمع كلا المنتخبين على أرض ملعب ” ماني جارينشا الوطني” في دولة البرازيل.

هدف منتخب الأرجنتين

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد في المباراة في الدقيقة ال 10عن طريق “أليخاندور داريو غوميز” في شباك منافسه الباراغواي.

وحاول منتخب الباراغواي من العودة إلى المباراة، إلا أنه فشل في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل رغم إهداره الكثير من الفرص باتجاه شباك منافسه منتخب الأرجنتين، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بفوز بهدف نظيف.

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وسيواجه منتخب الأرجنتين فجر يوم الثلاثاء المقبل، منافسه منتخب بوليفيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه الأوروغواي بتشكيلة أساسية حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الباراغواي

ولعب مدرب منتخب الباراغواي ” إدورادو بريزو” 51 عامًا، أمام منافسه منتخب الأرجنتين حيث كان في حراسة المرمى أنتوني سيلفا.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: غوستافو غوميز، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة أليخاندرو روميرو غامارا، ميغيل ألميرون، أوسكار روميرو، روبرت بيريز دا موتا.

بينما لعب في هجوم الفريق أنخيل روميرو، جبريل أفالوس، برايان ساموديو.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب تشيلي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

ميسي يصل إلى 147 مباراة مع منتخب الارجنتين … 🇦🇷 pic.twitter.com/JjMMJA7o9E — FULLMATCHLIVE (@fullmatchlive) June 22, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء المنتخب الباراغواي بفارق نقطة واحدة برصيد 3 نقاط، يليه في المركز الرابع منتخب الأوروغواي بدون أي من النقاط.

بينما في أدنى الترتيب منتخب بوليفيا متساويًا مع نتيجة الأوروغواي في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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