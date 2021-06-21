تقرير: لن تخرج الإمارات من القائمة الحمراء في بريطانيا قريباً والخسائر كبيرة

من غير المتوقع أن تخرج دولة الإمارات العربية من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، رغم رفع حظر حركة الطيران بين مطارات الامارات والهند ونيجيريا.

الوافدون إلى بريطانيا من الإمارات يخضعون لحجر مُكلف

ويجب أن يخضع الوافدون إلى بريطانيا من الإمارات العربية المتحدة لحجر صحي مكلف (1750 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص بالغ) لمدة 10 أيام في فندق معتمد من الحكومة لأن الدولة الخليجية مدرجة في القائمة الحمراء للمملكة المتحدة.

كان الخط الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة سابقًا أحد أكثر الخطوط الجوية ازدحامًا في العالم، ولكن نظرًا لأن الطلب على هذا الطريق لا يزال ضعيفًا، فقد أصبحت المسارات الأخرى موضع التركيز.

لا يتوقع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إزالة الإمارات من القائمة الحمراء للمملكة المتحدة قبل نهاية يونيو أو يوليو.بحسب ترجمة “وطن”

مفاوضات “قلقة” بين الإمارات وبريطانيا

بريطانيا هي واحدة من أهم الأسواق في دبي، وقال جريفيث لتلفزيون بلومبرج يوم الأحد إنهم يتفاوضون “بقلق” مع حكومة المملكة المتحدة، على الرغم من أنه أقر بأن التغيير غير مرجح قبل نهاية هذا الشهر وحتى في يوليو.

في الآونة الأخيرة، أزالت أبو ظبي المملكة المتحدة من قائمتها الخضراء لدخول الإمارة بدون الحجر الصحي حيث ارتفعت حالات Covid-19 في بريطانيا مع تحول نوع دلتا إلى السلالة المهيمنة.

الإمارات تستقبل من الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا

يوم الأحد، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ترحب مرة أخرى بالقادمين من الهند بالإضافة إلى جنوب إفريقيا ونيجيريا.وفق تقرير (arabianbusiness)

وقال غريفيث إن مطار دبي، أكبر مطار في العالم من حيث عدد الركاب الدوليين يتوقع أن يتعافى ما يصل إلى 90 في المائة من طاقته قبل انتشار الوباء بحلول الخريف وسيعيد افتتاح مبنى مع زيادة الطلب.

وقال وفق ترجمة وطن: “نتوقع ارتفاعًا هائلاً في الطلب الوارد والصادر خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وأضاف أن السفر الجوي سيحصل على دفعة مع بدء الدول في إزالة القيود، في حين أن العطلة القادمة في الشرق الأوسط ومعرض إكسبو 2020 دبي – التي تبدأ في أكتوبر – ستساعد أيضًا في دعم الطلب.

ويخطط المطار لإعادة فتح مبنى الركاب 1 والكونكورس D في 24 يونيو ، وكلاهما مغلق منذ مارس 2020 ، وسيضيف 3500 وظيفة لتلبية الطلب المتزايد.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي: “هذه الخطوة تشير إلى ثقتنا بأن التوقعات لبقية العام وما بعده هي نظرة تفاؤل، فضلاً عن كونها مؤشر واضح على نية دبي لقيادة قطاع الطيران. الصناعة لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم”.

واضاف: “إعادة الافتتاح جهد تعاوني للعديد من أصحاب المصلحة المشاركين في تشغيل أكبر مطار دولي في العالم، ويسعدنا أن نكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل.”

مفتاح اقتصاد دبي

والسياحة هي مفتاح اقتصاد الإمارة ويعتمد مطار دبي الدولي، مركز التجارة والسفر في الشرق الأوسط، بشكل كبير على ربط الركاب حول العالم.

وتعمل طيران الإمارات ، الناقلة الرئيسية في الإمارة، على تكثيف عملياتها لتلبية الطلب خلال فصل الصيف.

وقالت الشركة في وقت سابق إن الشركة ستستعيد نحو 90 بالمئة من شبكتها قبل انتشار الوباء بنهاية يوليو.

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