الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب بلجيكا وفنلندا في بطولة اليورو

يلتقي منتخب بلجيكا أمام منافسه منتخب فنلندا في مباراة قوية بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، والذي سيجمع كلا الفريقين على ملعب “غازبروم أرينا”.

موعد مباراة منتخب بلجيكا وفنلندا

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين منتخب بلجيكا وفنلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب بلجيكا وفنلندا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيلعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه المستضيف للقاء منتخب فنلندا وسيكون في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

تشكيلة منتخب فنلندا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ” ماركو كانيرفا” 57 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه بلجيكا، في حراسة المرمى لوكاس هراديكي.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: باولوس أرايوري، دانييل أوشاوغنيسي، يونا تويفيو، يوكا رايتالا، أما في وسط الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: غلين كامارا، تيم سبارف، روبن لود.

وفي خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: تيمو بوكي، جويل بوهيانبالو، ماركوس فورس.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب بلجيكا برصيد 6 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني منتخب روسيا برصيد 3 نقاط.

أما في ثالث الترتيب آتى منتخب فنلندا متساويًا بنفس الرصيد، وفي أدنى في ترتيب المجموعة منتخب الدنمارك دون أي من النقاط خلال منافسات بطولة اليورو 2020.

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