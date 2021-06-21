آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها لأول مرة وتتخذ هذا القرار الجديد!

فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر جمهورها بقرار عدولها عن اعتزال الفن، كاشفة أسباب اتخاذها لقرار الابتعاد من الأساس قبل أسبوعين.

آمال ماهر: مررت بظروف نفسية سيئة

وكتبت آمال ماهر تغريدة عبر حسابها الرسمي على (تويتر) قالت فيها: (جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط).

وكشفت آمال ماهر سبب قرارها الاعتزال قائلة: (لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي..وأيضا ظروف فسخ خطبتي، مما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال).

جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبه وكانت قريبه الي قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسيه ودفعني لأتخاذ قرار الأعتزال لذلك احببت ان اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي. — Amal Maher (@amalmaher) June 21, 2021

وتابعت: (لذلك أحببت ان أوضح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان علي، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي، ألتقي بكم).

علي سؤالكم المستمر عني للأطمئنان عليا وانشاء الله بعد ان تتحسن نفسيتي التقي بكم … — Amal Maher (@amalmaher) June 21, 2021

الجمهور لا يصدق آمال ماهر

لكن الجمهور لا يزال يعتقد أن آمال ماهر تتعرض لتهديدات وضغوطات من رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وبناء عليها خرجت بهذا التصريح تحت الضغط.

وجاء في التعليقات: (بحاول اتخيل عملها إيه تاني).

بحاول اتخيل عملها إيه تاني https://t.co/7ickiLR56x — Hamdan.JR (@Hamdano74) June 21, 2021

وكتب آخر: (عمتك ماتت طب الله يرحمها، والنبي يا جماعة متحاربوش لحد معركة هو مش عايز يدافع فيها عن نفسه علشان بيبقي شكلكم اهبل أوي، و اراهن ان الفنانة اول حفلة ليها بعد قرار الاعتزال الوهمي هتكون علي mbc و هتشكر معاليه).

عمتك ماتت طب الله يرحمها 🤝

و النبي يا جماعة متحاربوش لحد معركة هو مش عايز يدافع فيها عن نفسه علشان بيبقي شكلكم اهبل اوووي 😂😂😂

و اراهن ان الفنانة اول حفلة ليها بعد قرار الاعتزال الوهمي هتكون علي mbc و هتشكر معاليه 🤭🤭🤭 https://t.co/phOSlumUTb — أحـ ـمـ ـد 🦅🇪🇬 (@A_h_m_e_d732020) June 21, 2021

ووافقهما الرأي مغرد آخر كتب: (سواء دي كانت الحقيقة او واقعه تحت ضغط انها تقول كده وربنا ما يحطنا في الموقف ده، مينفعش تقحمي الجمهور في مشكلة وبعدين تتخلي عنه وهو الوحيد اللي وقف يدافع عنك ومحدش في الوسط كله ولا الإعلام عبرك).

سواء دي كانت الحقيقة او واقعه تحت ضغط انها تقول كده وربنا ما يحطنا ف الموقف ده، مينفعش تقحمي الجمهور ف مشكلة وبعدين تتخلي عنه وهو الوحيد ال وقف يدافع عنك ومحدش ف الوسط كله ولا الإعلام عبرك https://t.co/AAICXWWYiO — lolo_306306 (@lolo_306306) June 21, 2021

وتساءل آخر: (هتعيشي في قهر كده لغايه امتي).

هتعيشي ف قهر كده لغايه امتي https://t.co/HuNP5juLMf — انا أهلاوية (@AbeermokhtarAm) June 21, 2021

وأصر آخر على أن تركي آل الشيخ وراء ما يحدث مع آمال ماهر وكتب: (احنا عارفين مين اللي ورا قرارك القهري هو الشوال حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومقدرين ظروفك).

احنا عارفين مين اللي ورا قرارك القهري هو الشوال حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومقدرين ظروفك https://t.co/IFPID3LMum — m . abo shama (@sadbird1965) June 21, 2021

آمال ماهر: أضعف لحظات وأكبر ابتلاءات حياتي

وكانت آخر رسالة وجهتها آمال ماهر إلى جمهورها بعد أيام من إعلان اعتزالها قد عززت شكوك جمهورها.

وكتبت آمال ماهر حينها عبر (فيسبوك): (جمهوري العزيز ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا و دعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر).

ووصفت آمال ماهر ما تمر به بـ(أضعف لحظات حياتها وأكبر ابتلاءاتها)، مضيفة: (ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي و أكبر إبتلاءات حياتي، ربنا كريم وقوي وجبار).

وتابعت آمال ماهر وكأنها تؤكد توقعات الجمهور حول إجبارها على الاعتزال: (و هو المُعز و المُذل ، كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له .. كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد و الكنائس .. الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج).

وختمت الفنانة المصرية: (و النصر و جزاء الصبر و الإحتساب على كل ما يعلمهُ الله .. حسبي الله فهو نعم المولىٰ و نعم النصير اللهم لك الحمد على كل شئ اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء .. فكل قدرك وقضائك خير يا رب .. و هيفضل حبكم و دعمكم أعظم و أهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ).

أدعم آمال ماهر

وبينما لم تتطرق معظم الصحف المصرية إلى خبر اعتزال آمال ماهر من الأساس، قام الجمهور بتدشين وسم (أدعم آمال ماهر) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا خلاله عن غضب دولتهم بأجهزتها الإعلامية من صمتهم تجاه ما تتعرض له الفنانة من محاربة تركي آل الشيخ لها بحسب اعتقادهم.

جمهوري العزيز

ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا و دعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي لو أقدر أروح لكل إنسان و إنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر

ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي و أكبر إبتلاءات حياتي … ربنا كريم و قوي و جبار — Amal Maher (@amalmaher) June 9, 2021

وكتب حينها الممثل المصري علي منصور عبر صفحته الموثقة عبر (فيسبوك): (احكيلكم القصة مالاول: تركي آل الشيخ حب امال ماهر وقعد يطاردها ويعرض عليها التعاون والهدايا الفارهة والحفلات في جميع الوطن العربي وكان بيؤلف لها اغاني وبيشتري لها اشهر الاغاني من الشعراء وكل الناس كانوا فاكرين عمرو دياب غني لبرج الحوت عشان دينا الشربيني وفي الحقيقة ده كان طلب تركي لاهداء الاغنية لامال لانها برج الحوت).

الانتقام الأسود

وتابع منصور: (عمرو دياب اخد فيها مليون دولار واربع سيارات، وفي الاخر رضخت امال ووافقت تتجوزه واهداها طيارة خاصة تحت تصرفها).

وأشار منصور إلى أن آمال ماهر اكتشفت الوجه الآخر لتركي آل الشيخ بعد الزواج، وقال: (حبسها ومنعها من الغناء ومن الاختلاط بالوسط الفني ومنعها حتى من التعليق علي صفحات زمايلها وعانت منه الامرين من معاملة سيئة ومراقبة وشك وغيرة عمياء).

واستطرد: (طلبت الطلاق وطبعا تركي اعتبرها اهانة عظمى وراحلها بيتها في المعادي وضربها واحدث فيها اصابات بالغة وراحت عملتله محضر في القسم وتقرير طبي وطبعا ولا اتحقق معاه اصلا ولا تم استدعائه حتى).

وأكد منصور أن هذه اللحظة كانت الفارقة في مسيرة آمال ماهر، وبدأت عملية الانتقام الأسود بحسب تعبيره، وكتب: (قفل صيدلية اخوها ببلاغات كيدية، منعها من الظهور بالحفلات والبرامج، سلط كل الملحنين والشعراء محدش يتعاون معاها ووقف نزول البومها الاخير بعدما اعلنت عنه، حذف قناتها الرسمية من اليوتيوب ومسح كل اغانيها من السوشيال ميديا).

وروى منصور ما حدث مع آمال ماهر بعدما أعلنت خطوبتها مؤخراً من رجل أعمال، وقال: (اتخطبت امال مؤخرا من رجل اعمال ومكملتش شهرين واعلنت فسخ الخطوبة والنهاردة كتبت علي تويتر قرار اعتزالها الفن وانها ارادة الله! شوال الرز بيحاول يدمرها وهي في بلدها ومحدش واقف جنبها ولا حتي النقابة عاملة من بنها، لكن امال ماهر لها جمهور كبير من المحيط للخليج وربنا ميرضاش بالظلم والافتراء ده ).

وكانت آمال ماهر قد أعلنت عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على (تويتر) اعتزالها بسبب ظروف خارجة عن الإرادة بحسب تعبيرها، ولا تعرف ما إذا كانت ستعود يوماً ما أم لا.

جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي..

أُعلن

إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني،

متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.

و إن كنت سأعود أم لا؟ — Amal Maher (@amalmaher) June 2, 2021

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