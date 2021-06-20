هيدي كرم تثير الغضب بسبب فيديو جمعها بابنها وترد على منتقديها (شاهد)

تصدر اسم الفنانة المصرية هيدي كرم محركات البحث بعد ظهورها بفيديو وهي تمارس رياضة الضغط برفقة نجلها الشاب.

فيديو غير لائق!

ونشرت هيدي كرم فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستجرام)، وهي فوق ظهر نجلها خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، لاختبار قوته العضلية، وعلقت: (حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار).

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لكن هيدي تفاجأت بالتعليقات على الفيديو، والتي هاجمتها وانتقدت ظهورها بهذا الشكل مع نجلها، وجاء فيها ما نصه: (غير لائق)، (والله عيب)، (منظر مش حلو خالص).

وعبرت هيدي كرم عن صدمتها من هذه التعليقات، وخرجت بعدة مقاطع فيديو عبر (انستجرام) قالت فيها: (بجد أنتوا ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس بجد مريضة).

هيدي كرم: القرف في دماغكم

وتابعت هيدي : (يا جماعة أنتم مضحكين جدًا بجد.. مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم.. المرض في دماغكم أنتوا.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه).

وأكدت كرم أنها قامت بتصوير الفيديو بمنتهى التلقائية، معربةً عن استياءها من هذا الهجوم غير المبرر بحسب تعبيرها.

وقالت هيدي في مداخلة لبرنامج (الحكاية) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت هيدي كرم إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والشتم، ماجعلها تلجأ دوماً لحذف التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أكدت أنها هذه المرة لم ترغب بمسحها ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم كما تقول.

هيدي كرم: (فين المقزز في الفيديو؟)

وأكدت هيدي كرم أنها قادرة على الرد وبقوة على كل من يهاجمها أو يسبها، إلا أنها ولاحترامها لنفسها ولعملها لا تقدم على ذلك، لكنها قامت بتصوير فيديو بث مباشر للرد على هجوم الناس.

وعن التعليقات التي وردت لها، قالت هيدي كرم: (بيقولوا لي في التعليقات أن وضع الجسد بتاعنا فيه شذوذ وأن الفيديو مقزز.. فين المقزز فيه؟).

وحول رد فعل نجلها، أكدت هيدي أنه متفهم وناضج بالدرجة التي يجعله يتوقع حدوث مثل هذا الهجوم.

وأضافت: (لكن أنا حزينة إن ابني بيقرأ كده وأن الموضوع كبر وأني أخدت القرار ونزلت الفيديو.. زعلانة أن فرحتي بيه وبنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم).

انتقادات لهيدي كرم بسبب النقود

وسبق أن تعرضت هيدي لهجوم بعدما تحدثت عن رأيها في (الرزق) بالحياة، وكتبت عبر صفحتها على (انستجرام) أن السعادة الحقيقية لا ترتكز على النقود.

وجاء في نص كلامها حينها: (الفلوس ممكن تشتري بيت بس ما تشتريش سكن وسكينة، ممكن تشتري أدوية لكن ما تشتريش صحة، تشتري ملذات لكن ما تشتريش السعادة، تشتري نفوذ وعلاقات لكن ما تشتريش حب وصداقة، ممكن تشتري رفاهية، لكن ما تشتريش راحة بال، الفلوس مهمة جدًا جدًا في زماننا دا بالذات، لكن عمرها أبدًا ما هتكون الأهم).

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وتعرضت حينها هيدي كرم للانتقاد من الجمهور الذي رأى كلامها نابعاً من ترفهها وامتلاكها للمال.

وكتبت متابعة لها: (أنا بحبك جدًا وفعلا الفلوس أهم حاجة وبتعمل كل حاجة، اللي عنده فلوس دايما بيقول أنها مش الأهم وأنا بالنسبالي وأي حد ظروفه صعبة وعليه دين زي كده أقولك أنها الأهم جدا، وربنا يريح قلبك ويروق بالك).

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لترد هيدي كرم عليها بالقول: (جربت صدقيني وعارفة قد إيه صعب ومؤلم، لكن هتفضل الصحة أهم، هايفضلوا ولادنا ووجودهم حوالينا أهم).

وتابعت حينها: (هتفضل حريتنا وأننا الحمد لله نقدر ننزل ونتحرك في أي وقت أهم، فكري كده الفلوس ولا أن الواحد يخسر حد من ولاده، هتلاقي أن الفلوس مهمة جدا جدا لكن مش ها تبقى الأهم قدام الحاجات دي).

وكتب متابع آخر: (دايما بنشوف الموضوع من برا طول ماحنا مش حاسين سلبياته، لو إنتي مش معاكي فلوس عمرك ما كنتي هتكتبي كده على الرغم من أن كلامك صح).

وعقبت هيدي كرم على المُتابع بالقول: (كان مش معايا فلوس وبعت كل حاجه تقريباً وعارفة معنى العوزة والحوجة لأني عشتهم قبل كده).

يُشار إلى أن هيدي شاركت مؤخرا في مسلسل (فارس بلا جواز)، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، وهو من بطولة مصطفى قمر، شيري عادل، بشرى، ندى موسى، ديما بياعة، فاطمة عادل، محمد ثروت وغيرهم.

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