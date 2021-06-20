فجر السعيد تدخل على خط معركة ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج وهذا ما قالته !

دخلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على خط الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين النجمتين المصريتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج.

فجر السعيد: (أين الثرى من الثريا؟)

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، صورة لياسمين عبدالعزيز، وأرفقتها بتعليق هاجمت خلاله ريهام حجاج.

وكتبت ما نصه: (معلش.. لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الرأس أو تلف في خلايا المخ ممكن الهفة تخلينا نقارن بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والممثلة ريهام حجاج.. فتلك هي المصيبة ويا للهول بصوت يوسف وهبي ! أين الثرا من الثريا؟).

وتابعت الإعلامية الكويتية: (ياسمين عبدالعزيز ممثلة من طراز نادري ولديها قبول عالي أما الأخت الثانية فممكن تكون زوجه وأم وإذا حبت تنوع تعرض أزياء وشكرا).

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بداية أزمة ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج

وكانت بداية الأزمة التي اندلعت بين حجاج وعبدالعزيز حين نشرت الأخيرة مقطع فيديو للإعلامية المصرية بوسي شلبي، أثناء استضافتها في برنامج (شيخ الحارة والجريئة) الذي عرض بشهر رمضان الماضي من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي.

وتلقت بوسي شلبي حينها سؤالا حول ياسمين عبد العزيز وما إذا كانت هي النجمة الأولى، لترد شلبي أن يسرا هي النجمة الأولى في مصر.

وعلى الرغم من توضيح إيناس الدغيدي لحظتها أن السؤال يتعلق بجيل آخر، إلا أن بوسي شلبي أصرت على أن يسرا هي نجمة كل الأجيال، دون أن تتحدث عن ياسمين عبدالعزيز أو تثني عليها.

وأعادت ياسمين نشر الفيديو وأرفقته بتعليق بوجوه ضاحكة وكلمة (هموت) في إشارة منها إلى دخولها في نوبة ضحك طويلة.

ولم يتبين لحظتها سبب إعادة ياسمين عبدالعزيز نشر الفيديو الذي مضى عليه شهر، إلى أن نشرت بوسي شلبي برومو حلقة برنامجها الجديدة التي تستضيف بها ريهام حجاج، صاحبة الأزمة الأشهر مع ياسمين.

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(جوز حرابيق)

خاصة أن طليق ياسمين عبد العزيز رجل الأعمال محمد حلاوة، متزوج في الوقت الحالي من ريهام حجاج، وحدثت بينهما العديد من الأزمات في الأشهر الأخيرة.

وظهرت ريهام حجاج في برومو الحلقة وهي تتلقى سؤالا حول زواجها من محمد حلاوة، وتعليق بوسي شلبي بالقول: (بس الجوازة دي زعلت ناس كتير قوي).

وبعد عرض اللقاء، استعانت ياسمين عبدالعزيز بالمقولة الشهيرة لزوجها الفنان أحمد العوضي التي كان يرددها طوال مسلسل (اللي ملوش كبير) لتهاجم ريهام حجاج وبوسي شلبي.

وكتبت ياسمين عبر فيسبوك: (على الله حكايتكم يا جوز حرابيق).

كما نشرت ياسمين عبد العزيز، صورة عبر (انستجرام) مدون عليها عبارة: (تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟)، وأرفقتها بتعليق: (الصمت مش ضعف الصمت قوة).

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شقيقة محمد حلاوة: (ياريت تنسينا زي ما احنا نسيناكي)

واعتبرت شقيقة محمد حلاوة، كلام ياسمين عبدالعزيز إهانة لزوجة شقيقها ريهام حجاج، وردت عليها بمقطع فيديو عبر (انستجرام).

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وأكدت لمياء بالفيديو الذي نشره شقيقها، بأنها فوجئت بإهانة ياسمين عبدالعزيز على حسابها الرسمي على فيس بوك لزوجة شقيقها ريهام حجاج ووصفها بحرابيق.

وأضافت: (ريهام قالت كلام محترم وكلام من قلبها، لكن اللي اتقال من واحدة كلام ميصحش يتقال).

ووجهت لمياء حلاوة رسالة مباشرة وصريحة إلى ياسمين عبدالعزيز قالت فيها: (احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا).

وتابعت: (حاولي أن أنتي تكوني سعيدة لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك، يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك).

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أحمد العوضي يدعم زوجته

هذا وقد حرص أحمد العوضي، على دعم زوجته ياسمين عبدالعزيز، على طريقته الخاصة بعد هذه الأزمة الجديدة.

ونشر أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على تطبيق (إنستغرام)، صورة رومانسية لهما ظهر خلالها محتضناً ياسمين، وعلق عليها قائلاً: (أحبك يا كل عالمي).

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زواج ريهام حجاج

الجدير بالذكر أنّ ريهام تتعرض لهجوم مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منذ تسريب صورها الأولى مع طليق ياسمين عبد العزيز.

واضطرت حجاج حينها لإغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها على انستقرام، وأصدرت توضيحًا أكدت فيه أنّ زواجها عُقد رسميًّا وليس عرفيًّا.

كما أكدت ريهام أنها تزوجت من محمد حلاوة، بعد وقوع الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز. وبات مستحيلًا عودة الحياة الزوجية بينهما.

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