إيطاليا تواصل التألق في اليورو بعد تحقيقها الانتصار الثالث على التوالي

نجح منتخب إيطاليا من تحقيق الفوز على منافسه منتخب ويلز بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب” الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

هدف منتخب إيطاليا الوحيد

وجاء هدف اللقاء الوحيد للمنتخب الإيطالي في الدقيقة ال39 عن طريق “ماتيو بيسينا” بتسديدة قوية جاءت في شباك مرمى منتخب الويلزي.

وفشل منتخب الويلز من تسجيل أي من الأهداف، بعد إهداره الكثير من الفرص باتجاه مرمى شباك منتخب إيطاليا المستضيف لتلك المواجهة.

طرد لاعب منتخب ويلز

وشهدت المواجهة بين منتخب إيطاليا وويلز طرد اللاعب إيثان أمباديو في الدقيقة ال55 من مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء بعد عرقلته لأحد لاعبي المنتخب المستضيف إيطاليا.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه سويسرا، حيث كان في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

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وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط لعب كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب ويلز

ولعب مدرب منتخب الويلزي ” روبرت بيج” في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة اليورو، حيث جاء في حراسة المرمى داني وارد.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: كونور روبرتس، جو رودون، بن دافيس، نيكو ويليامس، أما في خط الوسط لعب كلاً من: جو ألين، هاري ويلسون، آرون رامزي.

واعتمد المدرب بيج على ثلاثي خط الهجوم، غاريث بيل، دانيال جيمس، كيفر مور.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب إيطاليا برصيد 9 نقاط، وفي ثاني ترتيب المجموعة جاء منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب سويسرا متساويًا بنفس النقاط مع منتخب ويلز، بينما جاء في أدنى ترتيب المجموعة منتخب تركيا دون أي من النقاط.

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