موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد ويلز في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب ويلز في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، على أرض ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وويلز

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب إيطاليا وويلز عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين منتخب ألمانيا والبرتغال عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه سويسرا، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب ويلز

ومن المتوقع أن يلعب مدرب منتخب الويلزي ” روبرت بيج” في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة اليورو، حيث سيكون في حراسة المرمى داني وارد.

#يورو_2020 لقطات من تمارين منتخب ويلز قبل مباراة إيطاليا pic.twitter.com/UblRP5BJsF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 18, 2021

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: كونور روبرتس، جو رودون، بن دافيس، نيكو ويليامس، أما في خط الوسط لعب كلاً من: جو ألين، هاري ويلسون، آرون رامزي.

بينما سيعتمد المدرب بيج على ثلاثي خط الهجوم، غاريث بيل، دانيال جيمس، كيفر مور.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء في ثاني الترتيب منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب سويسرا برصيد نقطة وحيدة، وفي أدنى الترتيب آتى منتخب تركيا بدون أي من النقاط.

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