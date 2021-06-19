محمد بن راشد يتجول في مول تجاري بدبي وسط حراسة أمنية ويثير سخرية واسعة (فيديو)

نشرت المذيعة اللبنانية في قناة العربية السعودية (رانيا آبي نادر)، مقطعاً مصوراً أظهر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خلال تجوله في أحد المولات التجارية في دبي.

ووصفت مذيعة العربية الشيخ محمد بن راشد في تغريدة رصدتها (وطن) بالنسمة قائلة (سمو الشيخ محمد بن راشد في سوبرماركت في دبي”.

وأضافت آبي نادر: “وعلى فكرة مش اول مرة سموه يتجول بين الناس يأتي سموه من غير ضجة كنسمة جميلة ينشر البسمة عند مروره والدهشة .. تواضعوا يا قادة”.

سمو الشيخ محمد بن راشد في سوبرماركت في دبي @HHShkMohd .. وعلى فكرة مش اول مرة سموه يتجول بين الناس يأتي سموه من غير ضجة كنسمة جميلة ينشر البسمة عند مروره والدهشة .. تواضعوا يا قادة ! pic.twitter.com/pPK3OO1Zvz — رانيا ابي نادر (@Rania_bn) June 18, 2021

فيديو محمد بن راشد يثير سخرية واسعة

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حديث المذيعة، مشيرين إلى الحراسة المشددة التي يتنقل بها حاكم دبي محمد بن راشد.

كيف وراه أكثر من 50 شخص وتقول مامعه حد — alhamd (@mashalaa5) June 19, 2021

من غير ضجة وهو خمسين واحد وراه — متعب (@o11134) June 18, 2021

المرافقين اكثر من اللي بالمول !! — Hamdan Al Daddas (@DaddasAl) June 19, 2021

من غير ضجه ههههه — الحاج بدران النعناعي (@lmDSKfMj7xrwNyK) June 19, 2021

طيب سلمي عليه وقولي له انت نسمة جميلة تنشر السعاده — ناصر العجمي 🇸🇦 (@nasser_alajmi8) June 18, 2021

البنت جاها رعب تحسبه داخل يسرق المحل 🤣 — 3antrah (@3antrah1) June 18, 2021

لا زال كابوس الشيخة لطيفة يلاحق والدها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي طالبت الأمم المتحدة الجهات المختصة في الإمارات، بتقديم أدلة على أنها على قيد الحياة.

صحيفة اندبندنت البريطانية كشفت إن محمد بن راشد أنفق الملايين في محاولة للفوز بسباق كنتاكي ديربي السبت 1 مايو/أيار، حيث يستعد فرس حاكم دبي Essential Quality، لخوض السباق.

وتلقت لجنة كنتاكي لسباق الخيول شكوى هذا الأسبوع من مجموعة من محامي حقوق الإنسان والطلاب في جامعة لويزفيل تسعى إلى منع الشيخ من دخول السباق.

وتطلب الشكوى من لجنة السباق منع الشيخ محمد بن راشد من المشاركة بخيوله في أية سباقات، بما في ذلك سباق ديربي، وكنتاكي أوكس الذي يُقَام في الولايات المتحدة يوم الجمعة 30 أبريل/نيسان “حتى تُحرَّر ابنته الأميرة لطيفة من الأسر، أو عقد جلسة استماع علنية فورية لتقييم المزاعم الخطيرة لانتهاكاته لحقوق الإنسان”.

ولم ترد كريستين فوسكول، المتحدثة باسم لجنة كنتاكي لسباق الخيول، على الفور على طلب للتعليق، ومع ذلك، من غير المتوقع أن تنجح الشكوى في إبقاء خيل الشيخ خارج السباق.

ويشتهر الشيخ محمد بن راشد في دوائر سباقات كنتاكي، ويجري فريق غودولفين للخيول- الذي أسسه الشيخ- عملياته في مزرعة بمدينة ليكسينغتون في ولاية كنتاكي.

محمد بن راشد لن يكون من بين الحضور

وفي حين أنَّ الشيخ لن يكون من بين الحضور المحدود، أشار المتحدث باسم مضمار السباق Churchill Downs، دارين روجرز، إلى أنَّ نسب نجاح الاحتجاج على مشاركته ضئيلةٌ.

وقال روجرز: “يحمل الشيخ محمد بن راشد حالياً رخصة سباقات سارية المفعول في ولاية كنتاكي. ولم تصدر عنه أية انتهاكات لسباق الخيل ولا علم لنا بأية تحقيقات تنظيمية أو حكومية أمريكية أخرى”.

واضاف: “نحن نركز على الخيول الأصيلة البالغة من العمر ثلاث سنوات التي شقت طريقها إلى كنتاكي ديربي هذا العام ومسؤوليتنا هي نزاهة السباق وسلامة تلك الخيول”.

وعَلِق الشيخ محمد بن راشد في جدالات أخرى، يتزامن آخرها مع أقوى محاولة للشيخ حتى الآن للفوز بلقب كنتاكي ديربي بعد فشل 11 محاولة سابقة.

ويعتبر الفرس رمادي اللون الذي لم يُهزَم سابقاً Essential Quality هو المرشح المفضل، بنسب فوز اثنين لواحد، في وقت مبكر من السباق الذي يشارك فيه 20 حصاناً.

أزمة الشيخة لطيفة

وكانت إحدى بناته، الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، قد قالت في الربيع الماضي إنها محتجزة رغماً عنها، وفقاً لمذكراتها المُسجَّلة قالت إنها سجنت داخل فيلا في دبي وبثتها شبكة BBC.

واحتجز الكوماندوز الشيخة لطيفة عام 2018 بعدما حاولت الفرار من دبي على متن يخت.

وأُخِذَت شقيقة الأميرة شمسة البالغة من العمر 38 عاماً من كامبريدج بإنجلترا، في 19 أغسطس/آب 2000، ولم تُرَ منذ ذلك الحين.

وحكم قاضٍ في إنجلترا العام الماضي بأنَّ الشيخ محمد دبر عمليتي الاختطاف.

وكان الشيخ قد قال للمحكمة إنه شعر بالارتياح لأنه وجد ابنته “المستضعفة” شمسة بعد فقدها.

مشارك في محاولة فرار الشيخة لطيفة يتحدث

وخرج الفرنسي كريستيان إلومبو، والذي كان أحد المشاركين في محاولة فرار الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، عن صمته، واصفا مشاركته تلك بأنها “كانت ضربا من الخيال”.

لكن إلومبو قال أنها “كانت القرار الصحيح” -حسب وصفه-، مع أنه أوقف “كمجرم كبير فقط لأنه ساعد لطيفة” ابنة حاكم دبي.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية وبعد ثلاث سنوات من صمت شبه مطبق يروي “إلومبو” المدرب الرياضي، الذي بات مقيما في لندن، كيف كان في عام 2018 أحد حلقات محاولة الفرار الفاشلة للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي.

هذه القصة أشبه بمغامرات رواية تجسس انتهت باعتراض فرق خاصة المركب في عرض البحر.

وقد أمضى “إلومبو” جراء ذلك أشهرا عدة في السجن في سلطنة عمان ثم في لوكسمبورغ.

وبموجب مخطط أعده الأمريكي الفرنسي إيرفيه جوبير، فقد غادرت الشيخة لطيفة والفنلندية تينا جوهيانين سرا الإمارات في 24 شباط/فبراير 2018.

والتقيتا في سلطنة عمان بكريستيان إلومبو وهو صديق لجوهيانين مقيم في السلطنة. واقتادهما في مركب إلى يخت استأجره إيرفيه جوبير.

وقد اعترضت فرقة خاصة هذا اليخت مطلع آذار/مارس في المياه الدولية قبالة غوا واقتيد ركابه إلى الإمارات العربية المتحدة.

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