عمرو أديب منتقداً محمد حسين يعقوب: لم يكن صريحاً أمام المحكمة وأتبع هذا المبدأ (فيديو)

هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، الداعية محمد حسين يعقوب، مشيراً إلى أنه لم يكن صريحاً أمام المحكمة التي استمعت لشهادته خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية داعش إمبابة”.

وقال أديب، خلال برنامجه “الحكاية”: “هذا الرجل لم يكن حقيقيا، لم يكن ذات الشخص أو الإنسان ذاته، كما أنه لم يقل ما في صدره”.

وأضاف: “يعقوب استخدام مبدأ يقول: (عندما تكون مستضعفا وخائفا من المشركين أعمل أي شي، وسيغفر لك الله ذلك”.

وتابع: “حسين يعقوب في شهادته لم يقصد ما قاله، وأنه لم يتراجع عن أفكاره، وأن أتباعه يتفهمون ما فعله، وأنهم لم يصدموا مما قاله أمام المحكمة”.

واستمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الداعية محمد حسين يعقوب في محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لعام 2021 والمعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة”.

محمد حسين يعقوب

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام مصرية أقوال الداعية المصري المعروف محمد حسين يعقوب، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة”.

#محمد_حسين_يعقوب بسادس جلسات محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية المعروفة إعلاميا #خلية_داعش_إمبابة لسماع شهادته بالقضية قال أنا لا أفتى حينما أسال أقول اسألوا علماء الدين .. ودائما بتسجيلاتى وأذكر أشهرها : لماذا لا تصلى ..أعمال القلوب" . pic.twitter.com/rShzOIlL9z — mehraby1_1 (@1Mehraby1) June 15, 2021

وبحسب موقع “اليوم السابع” فقد وجه رئيس المحكمة، المستشار محمد السعيد الشربيني”، حديثه ليعقوب قائلا: “نحن طلبناك للشهادة ليس عبثًا، وكثير من المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم، ولذلك شهادتك أمام المحكمة إما حق أو غير ذلك، ولزامًا على أي مواطن تلبية نداء المحكمة”.

وقال “يعقوب” إنه بدأ نشاطه الدعوة منذ العام 1978، من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية، مشيرا إلى أن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب.

السيسي ولي أمر

وعن سؤال المحكمة عن معنى جهاد الكلمة، رد الشاهد قائلا: “معنى جهاد الكلمة في رأيى أن نكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة، وانتمى إلى مذهب الحنبلى، لا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة في العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولي أمر.

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وأضاف محمد حسين يعقوب أنه لا يوجد حاليا ما يسمى بشروط الجهاد الشرعي، نافيا الحكم على الدولة بأنها ضمن معرفته “الفئة الممتنعة” عن تطبيق الشريعة

وأكد “يعقوب” رفضه التهجم على المصالح الحكومية وقتال المسلمين، مشيرا إلى أن شبكة الإنترنت تعج بأشياء أغرب من الخيال، ابتداء من الإلحاد إلى الكفر.

سيد قطب

وتحدث الشيخ محمد حسين يعقوب، عن سيد قطب قائلًا: لم يتعلم على يد أي شيخ، ولم يتعلم ويتفقه في علوم الدين، فهو شاعر وأديب وسافر إلى أمريكا.

وسألته المحكمة عن جماعة تنظيم القاعدة وأنصار بيت المقدس وجماعة داعش وجماعة الإخوان المسلمين، وما سبب تعدد المسميات وهل تختلف جميعها في الفكر أو المضمون؟، فرد الشاهد: لا أدري عنهم شيئًا.

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب إن للدين علماء وعبادا وإنه ينتمى إلى الفئة الثانية، إضافة إلى أن جده هو يعقوب الكبير ووالده الشيخ حسين يعقوب، وورث هذا الفكر منهما كما أنه قرأ فى كتب كثيرة ومن بين قراءته كانت للطبرى والقرطبى.

وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وجرى استدعاء “يعقوب” والداعية “محمد حسان” (تغيب لسوء حالته الصحية) للشهادة، عندما تقدم عضو هيئة الدفاع عن 3 متهمين في القضية، بطلب استدعائهما لسماع أقوالهم ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أبريل/نيسان الماضي.

وقال الدفاع حينها، إنه تقدم بذلك الطلب، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من “حسان” و”يعقوب”، ولذلك فطلب من المحكمة استدعاءهما لسماع أقوالهما.

ويحاكم في القضية، رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة”، 12 متهما بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

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