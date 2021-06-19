صورة تكشف من الذي عقد قران بلعرب بن هيثم بن طارق (شاهد)

انتشرت صورة جديدة، من عقد قِران بلعرب بن هيثم بن طارق نجل السلطان العماني بحضور السلطان .

وتظهر الصورة الشيخ كهلان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو يعقد في وقت سابق من الأسبوع الماضي قِران السيد بلعرب بن هيثم بقصر العلم العامر .

من عقد قِران صاحب السمو السيد #بلعرب_بن_هيثم بحضور جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/WuW130GKrU — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) June 19, 2021

بلعرب بن هيثم بن طارق

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عمانية فقد تم عقد قران بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، يوم الثلاثاء، الماضي 15 يونيو.

كما تداولت العديد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي صورة تذكارية للسلطان هيثم بن طارق، مع نجليه ذي يزن بن هيثم وبلعرب بن هيثم، بمناسبة عقد قران الأخير.

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في صورة تذكارية مع أصحاب السمو السيد ذي يزن بن هيثم و السيد بلعرب بن هيثم pic.twitter.com/UYuM5MfxgT — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) June 17, 2021

وتصدر وسم بعنوان “#بلعرب_بن_هيثم” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، ودون عبره مئات التغريدات المهنئة للسلطان هيثم وزوجته بعقد قران نجلهما.

وكان لافتا عبر الوسم تساءل العديد من النشطاء عن عمر بلعرب، نجل السلطان هيثم والذي بدا صغير السن ولكن يظهر عليه علامات التميز.

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وكتب النائط سيف المقبالي:”كم عمر صاحب السمو بلعرب_بن_هيثم ؟ أحس شخصيته قوية.. ربي يحفظه ويطول بعمر السلطان هيثم بن طارق وولي العهد ذي يزن.”

ورد عليه أحد النشطاء بأنه يبلغ من العمر 24 عاما بقوله:”صاحب السمو بلعرب بن هيثم بن طارق ال سعيد العمر 24 مواليد 1997″

فيما رجح نفس الناشط في رده المقبالي أن تكون زوجة بلعرب، هي بنت خالته السيدة معاني بنت عبدالله من صحار.

بينما ذكر آخرون أنه بلعرب يبلغ من العمر 18 عاما، وبمطالعة موقع ويكيبيديا للشخصيات العامة، لم يشير الموقع لعمر بلعرب وذكر فقط أنه نجل السلطان هيثم والسيدة عهد البوسعيدية.

عائلة السلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي تولى الحكم بعد موته بموجب وصية السلطان قابوس.

وإخوة السلطان هيثم الذكور هم طلال بن طارق، وأسعد بن طارق، وقيس بن طارق (متوفي)، وشهاب بن طارق، وأدهم بن طارق، وفارس بن طارق آل سعيد (متوفي).

وأخواته النساء هم السيدة كاملة بنت طارق آل سعيد، والسيدة أمل بنت طارق آل سعيد.

ووالدة السلطان هيثم بن طارق، هي السيدة شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وزوجة السلطان هيثم هي السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.

وأولاده منها زي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبناته ثريا وأميمة.

ويشار إلى أن هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، هو السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير 2020 خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002. وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.

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