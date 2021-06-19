بالفيديو: الشرطة البريطانية تلقي القبض على 30 مشجع بعد مبارة إنجلترا وإسكتلندا والسبب؟!

ألقت الشرطة البريطانية في العاصمة “لندن” في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم السبت، بعد انتهاء مباراة إنجلترا واسكتلندا ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، على 30 مشجعًا في محيط ملعب “ويمبلي”.

الشرطة البريطانية ومباراة إنجلترا وإسكتلندا

وقالت الشرطة البريطانية في تصريح صحفي له، إنها ألقت القبض على 30 مشجعًا وسط العاصمة البريطانية “لندن” وكذلك في محيط ملعب ويمبلي في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بعد انتهاء مباراة إنجلترا وإسكتلندا في بطولة اليورو.

وبينت الشرطة، بأن غالبية المشجعين قد تصرفوا بصورة طيبة ولم يتسببوا في حدوث أي من المشكلات داخل مدرجات الملعب، إلا أن قلة منهم تسببوا في بعض المتاعب في عدد من المناطق داخل المدينة.

وأضافت، قائلةً: ” إن معظم الاعتقالات في وسط لندن وكان السبب الرئيسي في ذلك الإخلال بالنظام، بينما اعتقلت خمس أشخاص بالقرب من ملعب المباراة ويمبلي”.

الشرطة البريطانية وفض التجمعات

وقد أصدرت الشرطة البريطانية في العاصمة “لندن”، أمرًا بفض التجمعات في وسط العاصمة لندن قبل المباراة التي انتهت بالتعادل من دون أهداف بين منتخب إنجلترا وإسكتلندا في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

Thousands of Scotland fans now in Leicester Square #ENGSCO pic.twitter.com/WXnryBO6SM — Julian Druker (@Julian5News) June 18, 2021

ووضعت الشرطة البريطانية تعليمات وإجراءات لمنع إثارة الشغب والمضايقات، بعد سفر عدد كبير من المشجعين إلى العاصمة البريطانية “لندن”، مع مطالبة رئيس بلدية المدينة صادق خان والعديد من السياسيين للمشجعين الذين لم يمتلكون تذاكر لحضور المباراة بعدم السفر.

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وسافر الآلاف من مشجعي إسكتلندا وإنجلترا إلى العاصمة لندن على الرغم من الأمطار الغزيرة وعدم حصول الكثير منهم على تذاكر لحضور المباراة على أرضية ملعب “ويمبلي” وسط المدينة.

تفاصيل مباراة إنجلترا وإسكتلندا

وتعادل منتخب إنجلترا وإسكتلندا سلبيًا بدون أي من الأهداف بين كلا المنتخبين، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين لاعبي الفريقين طيلة أحداث مجريات اللقاء.

ويتربع منتخب التشيك على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما جاء في ثاني الترتيب منتخب إنجلترا متساويًا بنفس النقاط مع المتصدر.

جماهير اسكتلندا تغزو لندن قبل مباراتهم أمام إنجلترا الساعة 9 فى #يورو_2020 ويحتلون ميدان ليستر بأعداد غفيرة دون مراعاة لقيود كورونا المفروضة فى انجلترا#Elite #EUROS2020 pic.twitter.com/AdjrOF8PE2 — KAMAL MAHMOUD (@karimkimo1414) June 18, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب كرواتيا بنقطة وحيدة، متساويًا مع أدنى ترتيب المجموعة منتخب إسكتلندا ضمن منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو2020”.

يذكر أن بطولة اليورو أقيمت في ال11 من شهر يونيو/ حزيران الشهر الجاري، ويستمر حتى ال11 من شهر يوليو/ تموز الشهر المقبل.

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