شاهدوا حبيبة عمرو دياب الجديدة .. عارضة أزياء روسية جمالها خارق

في ظل فتور العلاقة مع الفنانة دينا الشربيني، والأنباء عن انفصالهما، تحدثت تقارير عن أن الفنان المصري عمرو دياب الملقب بــ”الهضبة” يعيش علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء روسية.

وبحسب الانباء، فإن العارضة تدعى نيكي ماريانا وهي من الديانة المسيحية، إذ لا تعرف العادات والتقاليد العربية.

“حبيبة عمرو دياب الجديدة”

ورغم نشر صور واسم العارضة الروسية، على أنها الحبيبة الجديدة للفنان عمرو دياب، الا ان توقعات تقول إنها قد تكون علاقة عابرة ولن تدوم.

ونُشرت صور العارضة نيكي ماريانا حينما كانت في دبي وزارت عيادة الدكتور نادر صعب.

ظهرت النجمة دينا الشربيني، في صورة نادرة، وبدون مكياج أو تصفيف للشعر.

الصورة نشرتها دينا الشربيني على إنستقرام وهي من كواليس تواجدها في لبنان لبدء تصوير المسلسل الدرامي الجديد “الزيارة” الذي يجمعها للمرة الأولى والفنانة اللبنانية تقلا شمعون نجمة مسلسل “عروس بيروت”.

وفي تعليقهم على الصورة، رآى الجمهور أن دينا ازدادت جمالا وشبابا بعد الانفصال عن عمرو دياب. بينما راى البعض الآخر أن الصور تم نشرها للرد على أنباء ارتباط عمرو دياب بفتاة جديدة تدعى دينا أيضا. وأثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني تساؤلات حول احتمالية عودتها إلى النجم عمرو دياب، خاصة بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنته الأكبر نور. ووجهت دينا الشربيني رسالة خاصة إلى نور عمرو دياب احتفالاً بعيد ميلادها، بينما تجاهلت توجيه رسالة دعم إلى جنا في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة. وردت نور على تهنئة دينا لها بعيد ميلادها قائلة: (شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا). وكتبت نور في تعليق آخر: (أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً)، لترد دينا الشربيني: (أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا). وفتح تصرف دينا باب التأويلات حول عودتها إلى عمرو دياب، فمنهم من توقع أن تكون رسالتها بعد عودتهما أساسا، ومنهم من قال إن تصرفها مبادرة منها لفتح باب لعودة المياه إلى مجاريها بينهما. لكن مصادر مقربة من الطرفين، أكدوا أن المعايدة لم تكسر الجليد مع عمرو دياب، وأن مبادرة دينا مجرد خطوة تصب في خانة المجاملة واللياقة كون دينا كانت على صداقة مع نور حين كانت برفقة والدها. وقالت المصادر بحسب ما نقلت عنهم صحيفة (الفن)، أنه لا يوجد تواصل بين عمرو دياب و الشربيني، وحتى الوساطات التي دخلت على خط المصالحة فشلت بعد أن تمسك الفنان بموقفه وابتعد كلياً عن العلاقة التي سقطت ولم يفشِ أي منهما أسرارها.