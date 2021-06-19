“شاهد”ملخص أهداف مباراة إسبانيا وبولندا في بطولة اليورو

تعادل منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب بولندا بهدف لكليهما مساء يوم السبت الماضي، في مواجهة منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

منتخب إسبانيا وهدف التقدم

وسجل نجم المنتخب الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة ال25 بعد هجمة مرتدة سريعة استطاع من خلالها اللاعب تسجيل الكرة بقوة على يسار حارس مرمى منتخب بولندا.

بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال54 عن طريق نجم المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي برأسية وضعها في زاوية صعبة داخل شباك مرمى منتخب إسبانيا.

وقد أهدر منتخب إسبانيا ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب بعد عرقلة واضحة من قبل أحد لاعبي منافسه المنتخب البولندي ليفشل المنتخب الإسباني في إحرازها وتحقيق الفوز على خضمه في المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ودخل المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب بولندا، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

ولعب في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، بينما في مركز الوسط كان كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا.

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وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس، وغاب عن المباراة كلاً من: بوسكيتس ودييجو يورينتي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب بولندا

ولعب المدرب البرتغالي ” باولو سوزا” 50 عامًا، في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب إسبانيا، فقد كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: كميل غليك، يان بيدناريك، بارتوش بيريشينسكي، أما في خط الوسط لعب كلاً من: ياكوب بواشتشيكوفسكي، غجيغوش كريتشوفياك، بيوتر زيلينسكي، كاميل جوزوياك.

⏱ نهاية المباراة تعادل مُحبط وللمرة الثانية توالياً اسبانيا تحتاج الفوز ويُخرج إنريكي المهاجمين ‼️ خشونة كبيرة من بولندا ⏬ 👕 إسبانيا 🆚 بولندا | 1-1

🏆 #يورو2020 pic.twitter.com/7tIpLAIJ3V — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) June 19, 2021

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين: روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوش ميليك، كرزيستوف بياتيك.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب السويد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز الثاني منتخب سلوفاكيا برصيد 3 نقاط.

🚨| رقم كارثي 😱 إسبانيا أكثر منتخب أضاع ضربات جزاء أثناء المباراة في تاريخ اليورو برصيد 6 ضربات ⏬ 👕 #يورو2020 pic.twitter.com/vDZEQCEZaw — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) June 19, 2021

بينما جاء في المركز الثالث منتخب إسبانيا برصيد نقطتين، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب بولندا برصيد نقطة وحيدة ضمن منافسات بطولة اليورو 2020.

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