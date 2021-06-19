حقيقة صورة محمد صلاح مع إداري في نادي بيتار الإسرائيلي

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن إداريًا في نادي بيتار الإسرائيلي يدعى “موشيه الماسي” لم يكشف عن جنسيته للنجم المصري محمد صلاح واضطر للكذب عند التقاط صورة تذكارية في إمارة دبي الإمارتية.

محمد صلاح وتفاصيل الصورة

وأفادت صحيفة ” أون” الإسرائيلية، بأن الإداري في نادي بيتار الإسرائيلي موشيه الماسي قد كذب على النجم المصري محمد صلاح المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي، ووصيف هداف الدوري الممتاز للموسم المنصرم برصيد 22 هدفًا عند التقاط صورة مع اللاعب.

وبينت الصحيفة، بأن السائح الإسرائيلي موشيه الماسي، اضطر لإخفاء جنسيته الإسرائيلية، وأقنع صلاح بأنه سائح كولومبي لكي يوافق المصري صلاح على التقاط صورة تذكارية معه.

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משה אלמסי, עוזרו של מאיר הרוש בקבוצה הירושלמית סיפר לכוכב ליברפול שהוא בכלל מקולומביה, והמצרי מצידו לא היה מודע לזה שהבחור שהוא מצטלם איתו ישראלי

איך יגיבו לתמונה במצרים❓ pic.twitter.com/ntd2cCV7Ec — ONE (@ONE_CO_IL) June 14, 2021

وأردفت الصحيفة الإسرائيلية، قائلة: ” أن الإسرائيلي الماسي يشغل مساعد مئير حروش المدير الاقتصادي في نادي بيتار الإسرائيلي”، ويعرف نادي بيتار الإسرائيلي بمواقف جماهيره ومشجعيه المتشددة والمعادية للعرب.

محمد صلاح ودعم القضية الفلسطينية

وقد غير النجم المصري محمد صلاح خلفية حسابه عبر حسابه تويتر وهو في باحات المسجد الأقصى المبارك، جاء بالتزامن مع الاعتداءات والاقتحامات من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شهر رمضان الماضي، تعبيرًا عن دعمه وتضامنه مع القضية الفلسطينية.

الكشف عن حقيقة صورة صلاح معا شخص اسرائيلي

ذكرت صحيفة One الاسرائيليه أن إداريا في نادي بيتار الإسرائيلي يدعو موشيه الماسي أضطر للكذب بشأن جنسيته

عند التقاط صورة تذكارية مع النجم المصري محمد صلاح في مدينة دبي الاماراتيه

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية بيتار الماسي pic.twitter.com/oOIsrsVODJ — Walid Aosman (@WalidAslan4) June 19, 2021

كما ونشر اللاعب صلاح تغريده باللغة الإنجليزية وجهها إلى رئيس الوزراء البريطاني للتصرف والوقوف على حثيات ما يحدث في المسجد الأقصى والقدس المحتلة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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ولم يكن صلاح الوحيد الذي وقف ودعم القضية الفلسطينية، فقد سبقه العشرات من النجوم ومشاهير عالم كرة القدم الذي دعموا وساندوا عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي لدعم القضية الفلسطينية.

إلى جانب رفع عدد منهم العلم الفلسطيني داخل أعرق الملاعب العالمية خلال احتفالاتهم ومبارياتهم تعبيرًا عن التضامن مع فلسطين.

محمد صلاح وليفربول

وفي سياق أخر، ما تزال التكهنات غامضة حول مصير النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول والحديث عن رحيله عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الفرنسية، بأن فريق باريس سان جيرمان ينوي لتقديم عرض إلى فريق ليفربول لشراء النجم المصري محمد صلاح بعرض مغري يتجاوز 100 مليون دولار للموسم الواحد.

ويقضي اللاعب صلاح عطلته بعد انتهاء الموسم المنصرم مع فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” في مدينة الغردقة على شواطئ البحر الأحمر.

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