فيديو صادم من جدة .. مخدرات ودعارة في أحد الأحياء! (شاهد)

وثق سائق في السعودية مشاهد صادمة في أحد أحياء مدينة جدة غرب المملكة، تكشف عن غرقها بالفساد الأخلاقي والمخدرات وشراء الأسلحة والمشروبات الكحولية.

سلاح ومخدرات ودعارة!

ويظهر السائق بالفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته (وطن)، وهو يسير في حي (كليو 8) في جدة، بسيارته، ويرصد مجموعة شباب برفقة سيدة.

ويقول السائق الذي لم تضح جنسيته: (ثلاثة أشخاص مع وحدة، وهنا يبيعو السلاح، وهنا الدعارة يبيعوا والمخدرات والمسكرات بجميع أنواعها).

وتابع: (حي كيلو 8 تشهد فوضى كبيرة وخرجت عن السيطرة، والاتفاق علني في الشارع بين الفتيات والشباب).

حي كيلو 8 في جدة .. !! pic.twitter.com/zP8lxoBIfg — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 18, 2021

غضب سعودي مما يحدث في حي (كيلو 8)

وأثار الفيديو غضباً واسعاً في المجتمع السعودي، وعبر مغردون عن غضبهم مدعين أن الحي يقطنه مقيمون من أصول إفريقية، وطالبوا بتطهيره من الفساد.

وجاء في التعليقات: (لازم يرجعوا إلى ماما إفريقيا).

لازم يرجئو الى ماما افريكا https://t.co/hFJUn7xSaS — دهفان🇸🇦 (@Dhfan98) June 19, 2021

ووافقه آخر الرأي مطالباً بحل فوري: (الأفارقة يستغلون أبناء جلدتهم في الدعارة فيما بينهم ومع الوقت يجيبون ايدز وينتشر بينهم، ترحيل العمالة غير الصالحة مطلب).

الافارقه يستغلون ابناء جلدتهم في الدعاره فيما بينهم ومع الوقت يجيبون ايدز وينتشر بينهم ،ترحيل العماله الغير صالحه مطلب https://t.co/6q3wGffq4J — sir (@SirJovic1) June 18, 2021

وعلق آخر: (لازم تطهير).

وكتبت الناشطة السعودية نورة الحربي: (شاهد ماذا يحدث بالمملكة في ظل حكم ابن سلمان هذه أحد أحياء جدة العائمة بالفساد الأخلاقي والمخدرات وشراء الأسلحة والمسكرات، وما خفي أعظم).

شاهد ماذا يحدث بالمملكة في ظل حكم ابن سلمان هذه أحد أحياء #جدة العائمة بالفساد الأخلاقي والمخدرات وشراء الأسلحة والمسكرات و.. وما خفي أعظم pic.twitter.com/F1AmWjxs9a — نوره الحربي (@n_alharbi12) June 19, 2021

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة حول الفيديو.

امرأة تطعن شاباً في حي الروابي!

هذا وشهدت مدينة جدة قبل أيام حادثة مثيرة للجدل، حين تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل ملقى على الأرض بعد تعرّضه لعملية طعن من قبل امرأة امام صالون حلاقة في حي الروابي.

وقال حساب (سناب الداخلية)، إنّ الجهات المختصة بمحافظة جدّة باشرت الحادثة، واتضح ان الجاني والمجني عيه مواطنان في العقد الرابع من العمر حصلت بينهما خلافات عائلية، وتعرض الرجل لإصابة في الرأس.

🎥 توضيح لجريمة متداولة..

🚨امرأة تصيب رجل باصابة في الرأس بسبب خلاف عائلي في جدة. ⚪️المصاب بصحة جيّدة ولله الحمد. pic.twitter.com/OECAd0hi07 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) June 14, 2021

القبض على مشهورة في جدة!

وفي سياق آخر، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم القبض على مشهورة في السعودية وهي في وضع مُخل بالآداب مع شاب.

وأشار أحد تلك الحسابات إلى أنه تم القبض على هذه المشهورة بعد ورود بلاغ عن مكان تواجدهم، وأنه جاري استكمال التحقيقات معهم .

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، لكنه حدد أنها في مدينة جدة، كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

القبض على مشهورة برفقه شاب في وضع مخل 🔞 بعد ورود بلاغ عن مكان تواجدهم وجاري استكمال التحقيقات معهم .. pic.twitter.com/7SZTajsK7j — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 3, 2021

تنويه .. " في جدة " — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 3, 2021

مشهورة (سناب شات) في حالة سُكر

وسبق أن كشف نفس الحساب قبلها بأيام أنه تم القبض على مشهورة سناب شات أيضاً في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش وجاري أستكمال كافة ألاجراءت والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة .. pic.twitter.com/0OZLVO4uuh — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 28, 2021

وذكر الحساب في حينها أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها وإحالتها الى النيابة العامة، دون ذكر اسمها أو صدور تعليق رسمي من الجهات المختصة.

قبلات حميمية علناً

وفي مارس الماضي، فجر مقطع فيديو لمجموعة من الشواذ جنسياً في مدينة جدة أيضاً موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، مجموعة رجال في مكان مفتوح بمدينة جدة، ويقوم شابان بتقبيل بعضهما وأداء بعض الحركات الخارجة فوق سيارة وسط هتافات الآخرين.

وأشعل الفيديو غضباً واسعاً في السعودية، وتصدرت هاشتاجات #تجمع_شواذ_في_جده ، و #شواذ_الكبري_الميت، التريند على (تويتر)، عبر خلاله الناشطون عن سخطهم من انحدار المستوى الأخلاقي في المجتمع، مطالبين بالقبض عليهم.

تجمع شواذ في جدة

وعلق الأكاديمي والكاتب محمود رفعت على الفيديو حينها بالقول: (شاهدوا بأعينكم كيف يتم هدم #مكة، منذ قليل #تجمع_شواذ_في_جدة وذكور تقبل بعضها من الفم بحفل علني.. هل من العقل ترك مقدسات المسلمين بيدهم؟ ).

وتابع: (لمن لا يعرف الجغرافيا: حدود #مكة_المكرمة تقع في #جدة ومن جدة يُحرِم المسلمون لدخول #الحرم_المكي أي أن هذا تم في #مكة_المكرمة أنشروه ليفيق مغيبون).

شاهدوا بأعينكم كيف يتم هدم #مكة، منذ قليل #تجمع_شواذ_في_جدة وذكور تقبل بعضها من الفم بحفل علني.. هل من العقل ترك مقدسات المسلمين بيدهم؟

لمن لا يعرف الجغرافيا: حدود #مكة_المكرمة تقع في #جدة ومن جدة يُحرِم المسلمون لدخول #الحرم_المكي أي أن هذا تم في #مكة_المكرمة

أنشروه ليفيق مغيبون pic.twitter.com/WjyrUScMB7 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 6, 2021

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي

وفي نفس الشهر، وثّقت كاميرات المراقبة قيام شخص بالتحرش بامرأة مسنة أمام مركز تجاري في مدينة جدة فيما دشن مغردون وسماً باسم المتحرش محمد عمر الزعاقي كما قالوا في تغريداتهم.

وفي الفيديو المتداول، يظهر شاب يرتدي (شورت) احمر اللون، ويتقدم من بين مركبات مركونة باتجاه امرأة منقبة، وقام بالتحرش بها، ومضايقتها، قبل ان يغادر المكان .

وفور تداول فيديو التحرش بالمرأة، دشن مغردون، وسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي قالوا انه الذي ظهر في المقطع، وشهروا به. ودعوا السلطات الى القبض عليه ومحاسبته.

الجدير بالذكر أن مدينة جدة التي تقع على ساحل البحر الأحمر، تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للسعودية، وتُعدّ الوجهة الأولى في المملكة للسائح سواءً من داخل المملكة أو خارجها.

ومدينة جدة هي ثاني أكبر مدن السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة، وتُعدّ بوابة الحرمين الشريفين.

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