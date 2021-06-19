الفنانة المصرية رجاء حسين بعدما بلغت 84 عاما: نموت فقراء وهذه أكبر غلطة في حياتنا”

أثارت الفنانة المصرية القديرة رجاء حسين، الجدل بأحدث تصريحات لها والتي قالت فيها إن الفنانين من جيلها يموتون فقراء.

رجاء حسين وفي تصريحاتها أثناء ندوة أعدتها صحيفة “المصري اليوم” لتكريمها مع عدد من كبار نجوم الفن المصري، قالت إنهم كنجوم كِبار “كان أهم أهدافهم العمل وتقديم شيء مختلف ومحترم ولم يفكروا في جمع المال.

الفنانة المصرية رجاء حسين

وتابعت الفنانة القديرة: “اشتغلنا على قد ما اشتغلنا والله ما عندنا حاجة، أنا عايشة على معاشي.”

مشيرة إلى أنه “كان هدفنا الفن في حد ذاته، مكناش بنفكر في الفلوس، كنا بنصبر ونشتغل مكناش حريصين على إننا نعمل حاجة للزمن”، واصفة هذا الأمر بـ”دي أكبر غلطة في حياتنا”.

رجاء حسين قالت أيضا إنه ترى المرحلة كاملة الآن بعد أن بلغت من العمر 84 عاما.

وقالت: “أنا ممثلة على قد حالي مش هقول نجمة، لكن متوصلش للي إحنا فيه ده، كل اللي عايزاه يوصل أهمية دور الفن”.

وكان من بين النجوم الذين كرمتهم صحيفة “المصري اليوم” في ندوتها أيضا الفنان رشوان توفيق، وعفاف شعيب، وسميرة عبدالعزيز التي أثارت أزمتها مع محمد رمضان جدلا واسعا.

وفي وقت سابق، علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز حول “إهانتها” من قبل الفنان محمد رمضان.

وقال زكي، إنه “يعتذر للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التي تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وأنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمان بالاعتذار للفنانة الكبيرة عما حدث معها”.

مشددا على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، وذلك حسب “بوابة أخبار اليوم” المصرية.

وأشار إلى أن “مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز”، مضيفا: “إحنا طبعا لسة عارفين باللى حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل”.

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وكانت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، كشفت يوم الخميس الماضي، عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري “واتسآب”.

وصرحت لـصحيفة “الوطن” المصرية أن رمضان “تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية”.

وقالت: “وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه”.

وأكدت سميرة عبد العزيز، العضوة في مجلس الشيوخ المصري، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل.

مشيرة إلى أن “رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه”.

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