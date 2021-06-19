الأهلي المصري يفوز على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب أبطال أفريقيا

نجح حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري من تحقق الفوز على منافسه المضيف لتك المواجهة على ميدانه فريق الترجي التونسي بهدف نظيف في دور ذهاب أبطال أفريقيا.

هدف الأهلي الوحيد

وسجل هدف اللقاء الوحيد في اللقاء المهاجم المصري في فريق الأهلي “القرن” محمد شريف في الدقيقة ال67، بعد عرضية جميلة ليسجلها اللعب بقوة داخل شباك الترجي التونسي.

وحاول فريق أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء بعد تلقيه الهدف من منافسه الضيف فريق الأهلي المصري، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف داخل شباك الأهلي بعد تصديه الحارس محمد الشناوي للعديد من الكرات باتجاه مرماه.

ويستضيف الأهلي المصري مرة أخرى منافسه الترجي التونسي في مواجهة الإياب لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في ال26 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

تشكيلة الأهلي المصري

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، أمام منافسه الترجي التونسي في دور ذهاب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا حيث كان في حراسة المرمي محمد الشناوي.

📸| لقطات من فوز الأهلي على الترجي في تونس بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/mHRnQiJDcl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

وفي خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، بدر بانون، علي معلول.

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وفي مركز خط الوسط آتى كلاً من، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة الترجي التونسي

ودخل مدرب فريق الترجي ” معين شعباني” 39 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف فريق الأهلي المصري ، حيث كان في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى.

📸| شريف المخيف يمارس هوايته ويسجل هدف الفوز في شباك الترجي التونسي🦅🔥💪 🔴|#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/Fc7ZShYCcO — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

وفي خط الدفاع كان كلاً من: حمدي النقاز، خليل شمام، سامح الدربالي، أما في خط الوسط جاء كلاً من: محمد علي بن رمضان، فوسيني كوليبالي، عبد الرحمن مزيان، غيلان الشعلالي.

وفي خط هجوم الفريق جاء كلاً من: حمدو الهوني، أنيس بدري، نسيم بن خليفة.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المصري في ثالث ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي المتربع على صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة.

📸| بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي في تونس ✈️🦅💪 🔴#افريقيا_يا_أهلي

🔴#CHAM9IONS pic.twitter.com/N2j29HBTfm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 20, 2021

وتوج منافسه الترجي التونسي بلقب الدوري الممتاز خلال منافسات الموسم المنصرم بعد اعتلائه صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق النجم الساحلي الذي احتل الوصافة برصيد 50 نقطة.

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