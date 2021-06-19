السعودية أميرة الناصر ترصد مكافأة أكثر من 1000 دولار لمن يعثر لها على ما فقدته

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر عن مكافأة مالية لمن يعثر على نقابها الذي ضاع منها أثناء تسوقها.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي تُعلن عن مكافأة بقيمة 5000 ريال (1350 دولار)، لمن يعيد لها نقابها الذي ضاع أثناء تواجدها في أحد المراكز التجارية.

أكثر من 1000 دولار لمن يعثر على النقاب!

وقالت أميرة الناصر بالفيديو: (اللي يحصل غطوتي أم فراشة.. أحد خدها من عربة مشهور بالردسي مول له خمسة آلاف ريال، الله يسامحهم كيف أمشي بدون غطا).

واستنكر زوجها مشعل الخالدي عرض هذا المبلغ مقابل النقاب، وقال لها (طول عمرك بدون غطا وجه، ألحين تبغي تتغطين؟)، لترد عليه: (أيوة تعودت عليه)، فقال: (بتدفعي 5000 ريال ليش؟ ألحين نروح سوق البوادي أجيبلك إياه بـ 3 ريالات)، لكن أميرة تُصر على هذا النقاب لأن عليه فراشة.

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. أميرة الناصر : أللي يحصل غطوتي أللي فيها فراشة له 5000 ريال pic.twitter.com/P3BDt2hY2n — | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 18, 2021

كواليس سرقة أميرة الناصر

وعادت أميرة الناصر في مقطع فيديو آخر، وهي ترتدي نقابا وتروي كواليس ماحدث قائلة: (كنت أجلس في مطعم (ماكدونالدز) وجاء أطفال يريدون أن يتصوروا معي، وكنت حاطة النقاب في عربة ابني، ولما خلصت آكل وأبغى ألبس النقاب، مالقيته).

وأضافت: (اتوقع اللي شالوها هذول الأطفال الصغار، يحبوني متعودين على وجهي، ما أبغى أتهم أحد بسرقته لكن ما لقيته).

وتابعت: (مين شالها مادري، ضاعت الطرحة، خلاص جبت وحده جديدة، هذيك مرة حلوة عشان فيها فراشة، فكنتوا تميزوني فيها).

وكانت أميرة الناصر قد فاجأت مُتابعيها الأسبوع الماضي بارتداء النقاب بعد أيام من الحادث الذي تعرضت له مع زوجها مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو عبر (تيك توك)، برفقة زوجها مشعل الخالدي، وهي ترتدي النقاب، وقالت: (جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه في السوق الذي اتضح أنه ليس سوق، بل كانت غيوماً تغطي كل المكان).

وتابعت: (طبعا أنا كنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى نفس ما كنت مع أخي في المنام).

وفي هذه اللحظة قاطعها مشعل الخالدي وسألها: (يعني ما راح تفكي النقاب وتخلعيه لاحقاً؟)، لتجيب الناصر بقولها: (لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه).

وتابعت: (سأظهر عبر تيك توك أيضاً بالنقاب، وأتمنى أن أعتاد عليه، لأن هذه أكيد رغبة أخي رحمه الله).

نقاب وشعر مكشوف!

وسخر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من أميرة ، خاصة أنها ظهرت في بداية المقطع بدون النقاب، ثم أثارت جدلاً آخر بعد ظهورها بشكل غريب بعد يوم فقط من إعلانها ارتداء النقاب.

وظهرت صورة أميرة الناصر التي انتشرت بشكل واسع وهي ترتدي النقاب، بينما بدا شعرها مكشوفاً، ما جعل شكلها يبدو غريباً جداً، وطريقة حجابها مُتناقضة وغير عادية، حيث غطت وجهها وكشفت الشعر.

ووصف معظم المغردون أميرة الناصر بـ(المجنونة)، واستنكروا استهزائها بالحجاب بتصرفاتها الغريبة.

أميرة الناصر بمظهر غريب عبر سناب شات 😅! pic.twitter.com/oBsbKMfCzp — Trends (@TrendPase) June 15, 2021

وتبين لاحقاً أن أميرة كانت تتواجد مع زوجها مشعل الخالدي في محل متخصص في بيع الشعر المستعار (الباروكة)، وكانت تُجربها وهي ترتدي النقاب.

كما ظهر مشعل الخالدي أيضاً وهو يضع شعراً مستعاراً وبدا شكله كالنساء.

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. أميرة الناصر ومشعل الخالدي في محل باروكات 😂 pic.twitter.com/5UlXUHI6iR — | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 16, 2021

أميرة الناصر بشعرها الأصفر!

وسبق أن ظهرت أميرة بدون حجاب لأول مرة في فبراير الماضي، وظهرت حينها بفيديو وهي بشعر أصفر قصير، وتقول: (قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد).

وتابعت أميرة الناصر حينها انتقاد الحجاب قائلة: (الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة).

وبعد يوم فقط، فاجأت الناصر متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب وظهرت بفيديو جديد وهي تبكي. وتقول: (أنا لم أفكر أبدا بخلع الحجاب، ولله الحمد ملتزمة بصلاتي، لكن هذا الإنسان جعلني مجنونة، الله لا يوفقه).

وتابعت أميرة الناصر: (أردت أن أخبركم أنني لا أتخلى عن حجابي أو ديني، والشيطان شاطر والإنسان يغلط. وأريد منكم حذف المقاطع التي ظهرت بها بلا حجاب).

وتوسلت أميرة متابعيها بحذف مقاطعها دون حجاب، وقالت: (أرجوكم أبنائي لا ذنب لهم، ومن له أخوات أو بنات وأراد الستر لهن. فليستر علي، ويحذف، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والحمدلله أنني عدت سريعاً إلى الله).

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