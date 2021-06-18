صور صادمة لـِ3 نجمات كويتيات قبل وبعد عمليات التجميل! (شاهد)

نشر حساب يهتم بأخبار المشاهير والفنّ، صوراً صادمة لثلاثة نجمات من الكويت، قبل وبعد عمليات التجميل .

قبل وبعد عمليات التجميل

الصورة الأولى، كانت للفنانة شمس الكويتية، حيث تظهر بوزن زائد قبل عمليات التجميل.

أما الصورة الصادمة الثانية، فكانت للفنانة حليمة بولند، لاحظوا الفرق الشاسع بين الصورتين..

بينما كانت الصورة الثالثة للفنانة الكويتية أمل العوضي، والتي قال مغردون انها لا تشبه نفسها قبل عمليات التجميل التي غيرت في شكلها وملامحها بشكل كبير وواضح.

في السياق، وجّه الجمهور انتقادات للفنانة المغربية بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الفنانة المغربية ظهرت قبل ايام في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.

ونشرت دنيا بطمة مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزئد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.