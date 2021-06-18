وظائف في وزارة الدفاع العمانية .. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع العمانية عن عدد من فرص العمل في المجالين الطبي والإداري للالتحاق بالقوات المسلحة السلطانية العمانية.

وقالت وزارة الدفاع في إعلانها: “تنفيذا للتوجيه السامي لجلالة السلطان لتنفيذ المبادرات التشغيلية بسرعة، يسر وزارة العمل بالتنسيق مع القوات المسلحة السلطانية العمانية أن تعلن عن فتح باب التجنيد للمواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير والبكالوريوس (أطباء متخصصون ، ممارسون عامون ، ضباط تمريض ، وظائف طبية وشبه طبي) للانضمام إلى القوات المسلحة الملكية العمانية في الخدمات الطبية كضباط “.

وزارة الدفاع العمانية: تلقي الطلبات بدءاً من الأحد

وأضافت الوزارة: “يمكن للمواطنين الحاصلين على دبلومات تمريض وشهادات عامة ومساعدين صحيين ومساعدين طبيين ووظائف إدارية التقدم لشغل وظائف رتب أخرى. وسنبدأ في تلقي الطلبات من الأحد 20 يونيو إلى الثلاثاء 29 يونيو 2021”.

السلطان يوجه بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية

يشار الى أنّ سلطان عمان هيثم بن طارق أصدر كان قد أصدر توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.

وتتضمن التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمسؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

كما جاء في توجيهات السلطان هيثم، توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة وستقوم وزارة العمل بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية لذلك.

#عاجل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – يسدي توجيهاته الكريمة للجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد عن (32) إثنين وثلاثين ألف فرصة عمل خلال هذا العام. pic.twitter.com/CAYXSEN4lI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 25, 2021

دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل

كما وجّه السلطان بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على ان يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالاعلان عن الضوابلط والاليات التنفيذية اللازمة.

اغاثة شهرية مقطوعة

وقرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

كما قرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.