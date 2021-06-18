موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب ألمانيا نظيره منتخب البرتغال مساء اليوم السبت، في منافسات الجولة الثانية من بطولة اليورو في مباراة ستشهد القوة والإثارة بين المنتخبين العملاقين، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” أليانز أرينا”.

موعد مباراة ألمانيا والبرتغال

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب ألمانيا أمام منافسه البرتغال عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين منتخب ألمانيا والبرتغال عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

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تشكيلة منتخب ألمانيا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث سيكون في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما في خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي: مولر، هافيرتز، جنابري.

تشكيلة منتخب البرتغال

وسيدخل مدرب منتخب البرتغال ” فرناندو سانتوس” 66 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب ألمانيا “المكاكين”، حيث سيكون في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

𝗣𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢𝗦! 👊 A Seleção fez o último treino antes do jogo com a Alemanha! #VamosComTudo pic.twitter.com/xdr7qTtWIU — Portugal (@selecaoportugal) June 18, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: بيبي، روبن دياس، جواو كانسيلو، نونو مينديز، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، برناردو سيلفا، ريناتو سانشيز.

وفي هجوم الفريق سيلعب في التشكيلة كلاً من اللاعبين: كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، جواو فيليكس.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب البرتغال برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب فرنسا بنفس رصيد النقاط.

وفي ثالث الترتيب جاء منتخب ألمانيا بدون أي من النقاط، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا بنفس النتيجة مع منتخب ألمانيا في منافسات بطولة اليورو.

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