محمد رمضان يشتم فنانة قديرة: “يا حقيرة يا شحاتة، أمي أحسن منك”! (شاهد)

“يا حقيرة يا شحاتة، يا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه”، بهذه الكلمات شتم الفنان محمد رمضان الفنانة سميرة عبد العزيز حسبما كشفت الأخيرة.

وأضافت سميرة عبد العزيز إنها أُصيبت بالدهشة بعد قراءة الرسائل التي ارسلها محمد رمضان عبر تطبيق واتسآب.

سبب هجوم محمد رمضان على سميرة عبد العزيز

أما سبب هجوم محمد رمضان بالشتائم على الفنانة سميرة عبد العزيز فيعود على خلفية رفضها المُشاركة في مسلسل “ابن حلال”، لتؤدي دور أم محمد رمضان.

وبررت سميرة عبد العزيز رفضها بالقول: “ليس من المعقول أن تؤدي في هذا العمل دور أمٍ لبلطجي، بعدما جسدت أدوار أم للعظماء في أعمال سابقة”.

وأضافت: “هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي الفني، فبعدما جسّدت أدوار الأم لكلٍ من الإمام أبو حنيفة والترمذي والشيخ الشعراوي و”كوكب الشرق” أم كلثوم، أرفض هذا النوع من الدراما الذي يُظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء”.

واعتبرت الفنانة أن رفض عروض فنية أمر عادي، ولا يُقلّل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام هو ببطولتها.

محمد رمضان يثير الجدل بأغنية (ثابت)

وأثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلا واسعا بطرحه كليب غنائي جديد له باسم “ثابت”، جدد فيه تحديه لخصومه وتكرار الإعجاب بنفسه كما ظهر بشكل مثير مع راقصة موديل.

أغنية “ثابت” أعلن عنها محمد رمضان خلال مقطع فيديو نشره بصفحته الشخصية بـ”فيسبوك”.

وقال وفق ما رصدت (وطن):”صباح الخير صحيت من النوم فتحت الواتسآب لقيت محمد سامي، باعت لي كليب ثابت)بعدما تم تلوينه في الفينال إيديت للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟».

وأضاف رمضان: “قلت له: والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس، قلت له: والله الشعبيين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة يسعدوا الناس مابيستنوش، فادخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية”.

وفي رصد لملاحظات هامة في أغنية رمضان سلط موقع “في الفن” بتقرير له الضوء عليها، فإن رمضان يهوى اختيار كلمات أغاني تمجد في شخصه وتمدحه صفات البطولة أمام المجتمع.

وفي هذه الأغنية قرر رمضان أن يغني عن ثباته والتمسك بالمواقف ووقوفه أمام خصومه بلا تزحزح، إلى جانب تعرضه للشدة التي كشفت حقيقة المحيطين به.

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