“شاهد” الأرجنتين تحقق فوزها الأول بشق الأنفس على الأوروغواي في كوبا أمريكا

نجح منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز الأول له على نظيره منتخب الأوروغواي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا بهدف نظيف دون رد، في مباراة قوية جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ماني جارينشا الوطني”.

هدف منتخب الأرجنتين الوحيد

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال13 عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني ” قايدو رودريغيز” 27 عامًا بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين شبك مرمى منافسه الأوروغواي.

وحاول منتخب الأوروغواي من تقليص نتيجة اللقاء وتسجيل هدف التعادل، إلا أنه فشل في تسجيل أي من الأهداف في ظل الفرص المهدرة طيلة أحداث اللقاء بين المنتخبين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه الأوروغواي في تشكيلة أساسية حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

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وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الأوروغواي

ولعب مدرب الأوروغواي ” أوسكار تاباريز” 74 عامًا، بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب الأرجنتين، حيث كان في حراسة المرمى فيرناندو موسليرا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: دييغو غودين، مارتن كاسيريس، رونالد أراخو، خوسيه خيمينيز، أما في خط الوسط آتى كلاً من: فيديريكو فالفيردي، جيورجيان دي أراسكايتا، لوكاس توريرا.

بينما في خط الهجوم جاء كلاً من: لويس سواريز، إدينسون كافاني، فاكوندو توريس.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب تشيلي بنفس النقاط.

وفي المركز الثالث جاء منتخب باراغواي برصيد ثلاثة نقاط، بينما في رابع الترتيب آتى منتخب الأورغواي، أما في أدنى الترتيب جاء منتخب بوليفيا بدون أي من النقاط ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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