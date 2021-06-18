قرار عراقي بشأن زوج حلا ابنة صدام حسين بعد 18 عاماً في السجن (شاهد)

قررت وزارة العدل العراقية إطلاق سراح، جمال مصطفى عبد الله سلطان زوج حلا ابنة صدام حسين، الرئيس العراقي الراحل؛ لعدم كفاية الأدلة التي تدينه، بعد أن قضى 18 عاما في السجن.

ونشرت وكالة “بغداد اليوم” العراقية وثيقة رسمية أصدرتها وزارة العدل القضائية، وتشمل قرار واجب التنفيذ بإخلاء سبيل زوج حلا ابنة صدام حسين.

وتتضمن الوثيقة 9 فقرات تبرر قرار الوزارة بالإفراج عن زوج حلا ابنة صدام حسين .

من هو زوج حلا ابنة صدام حسين!؟

وكان سلطان يشغل منصب مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر قبل الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وكان يحمل رتبة مقدم، وكان ضمن 52 عراقيا مطلوبين لدى أمريكا، وتم اعتقاله في 20 نيسان/ أبريل 2003.

وأصدر مجلس النواب العراقي قانونا في عام 2017 بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وزوجته وابنائه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، وكان جمال مصطفى السلطان من بين المشمولين بالقرار.

في سياقٍ آخر، نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، صورة نادرة لها مع شقيقها عدي بذكرى ميلاده.

ووجهت رغد صدام حسين رسالة له هي: “نتذكرك في هذا العام وكل عام، إلى جنات الخلد أيها البطل المقدام، مع شهداء العراق وفلسطين الأبطال. ومع الصديقين”.

نتذكرك في هذا العام وكل عام ،، الى جنات الخلد ايها البطل المقدام. مع شهداء العراق وفلسطين الابطال. ومع الصديقين..#عدي_صدام_حسين pic.twitter.com/PSF1ZM0LtV — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 18, 2021

وولد عدي صدام حسين في 18 يونيو/ حزيران عام 1964، وقتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.

رغد صدام حسين تنفي صحة صورة لابنتها

وفي مارس/ آذار الماضي، حرصت رغد صدام على نفي صحة صورة متداولة لفتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم”، والتي رافقها مزاعم بأنها ابنة شقيقها الراحل، عدي صدام حسين.

وأكدت ابنة صدام حسين لمتابعيها على موقع “تويتر” أن الحساب المنسوب لابنة شقيقها، ونشرت فيه الصورة، مزور.

وعلقت رغد صدام بقولها: “لا نعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض”.

كما أكدت في لقائها مع قناة “العربية” السعودية، في شهر فبراير/ شباط الماضي، أنه ليس لديها أخ غير شقيق.

كما نفت رغد صدام حسين لقناة “العربية” مزاعم سيدة بالوثائق بأن لديها ابنا من شقيقها الراحل، عدي صدام حسين، مؤكدة أنه من السهل جدا تزوير أي مستندات.

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