دينا الشربيني تظهر بلا مكياج .. هل هي ردّ على أنباء ارتباط عمرو دياب بفتاة تدعى دينا! (شاهد)

ظهرت النجمة دينا الشربيني، في صورة نادرة، وبدون مكياج أو تصفيف للشعر.

الصورة نشرتها دينا الشربيني على إنستقرام وهي من كواليس تواجدها في لبنان لبدء تصوير المسلسل الدرامي الجديد “الزيارة” الذي يجمعها للمرة الأولى والفنانة اللبنانية تقلا شمعون نجمة مسلسل “عروس بيروت”.

وفي تعليقهم على الصورة، رآى الجمهور أن دينا ازدادت جمالا وشبابا بعد الانفصال عن عمرو دياب.

بينما راى البعض الآخر أن الصور تم نشرها للرد على أنباء ارتباط عمرو دياب بفتاة جديدة تدعى دينا أيضا.

دينا الشربيني هل تمهد للعودة للهضبة!

وأثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني تساؤلات حول احتمالية عودتها إلى النجم عمرو دياب، خاصة بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنته الأكبر نور.

ووجهت دينا الشربيني رسالة خاصة إلى نور عمرو دياب احتفالاً بعيد ميلادها، بينما تجاهلت توجيه رسالة دعم إلى جنا في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة.

نور دياب لدينا الشربيني: (ملاك حرفياً)

ونشرت الشربيني صورة لنور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة أتمنى لك كل السعادة والتوفيق .. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك).

وردت نور على تهنئة دينا لها بعيد ميلادها قائلة: (شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا).

وكتبت نور في تعليق آخر: (أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً)، لترد دينا الشربيني: (أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا).

هل تعود المياه لمجاريها؟

وفتح تصرف دينا باب التأويلات حول عودتها إلى عمرو دياب، فمنهم من توقع أن تكون رسالتها بعد عودتهما أساسا، ومنهم من قال إن تصرفها مبادرة منها لفتح باب لعودة المياه إلى مجاريها بينهما.

لكن مصادر مقربة من الطرفين، أكدوا أن المعايدة لم تكسر الجليد مع عمرو دياب، وأن مبادرة دينا مجرد خطوة تصب في خانة المجاملة واللياقة كون دينا كانت على صداقة مع نور حين كانت برفقة والدها.

وقالت المصادر بحسب ما نقلت عنهم صحيفة (الفن)، أنه لا يوجد تواصل بين عمرو دياب و الشربيني، وحتى الوساطات التي دخلت على خط المصالحة فشلت بعد أن تمسك الفنان بموقفه وابتعد كلياً عن العلاقة التي سقطت ولم يفشِ أي منهما أسرارها.

علاقة دينا الشربيني بنجم عربي

وقبل أسابيع كشفت تقارير إعلامية، مفاجأة صادمة بشأن دينا الشربيني، وعلاقتها بنجم عربي قالت التقارير إنه يتقرب منها بعد انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

وذكر موقع الفن حينها أن نجماً عربياً يتقرب من الممثلة المصرية الشربيني، التي كانت قد إلتقت به لأكثر من مرة وقت مرافقتها لعمرو في رحلاته الخارجية.