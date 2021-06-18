السعودي حمود الفايز يهدي زوجته الإماراتية رؤى الصبان سيارة دفع رباعي (فيديو)

عبرت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان عن صدمتها بعد تلقيها هدية باهظة الثمن، من زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز.

سيارة دفع رباعي فاخرة لرؤى الصبان

وظهرت رؤى الصبان في فيديو نشرته على حسابها عبر تطبيق (سناب شات) وهي توثق لحظة رؤيتها للهدية وهي سيارة دفع رباعي فاخرة من مرسيدس G65.

وبدت الإعلامية الإماراتية متفاجئة من الهدية مؤكدة أنها كانت تحلم بها، وقالت: (بسم الله ما شاء الله هذا مو رد فعل أصلي، هذا رد الفعل التقليد، ما أروع، هذي السيارة اللي كان نفسي فيها).

وحاولت رؤى فتح باب السيارة ولم تستطع، ليساعدها حمود الفايز في ذلك، وعلقت: (من المفاجأة أحس إنه بيغمى علي وأنسدح).

سيارة دفع رباعي من سارة الكندري لزوجها!

هذا وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إهداء المشاهير لشركاءهم سيارات، كان آخرها الفاشينستا الكويتية سارة الكندري التي أهدت زوجها أحمد العنزي، سيارة رباعي باهظة الثمن، احتفالاً بعيد ميلاده قبل أيام.

ونشر أحمد العنزي عبر حسابه على (انستجرام)، لحظة تقديم سارة الكندري لعدة هدايا باهظة له، ومن ضمنها السيارة.

وكان أحمد العنزي يغمض عينيه في حين تمسك سارة الكندري يده وترشده إلى الطريق، ليتفاجأ بسيارة جيب دفع رباعي باهظة الثمن.

وتفاجأ زوج سارة الكندري بالسيارة وسألها مصدوماً: (هذه لي؟)، لترد ساخرة: (هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط، أكيد لك).

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وعلق العنزي على الفيديو الذي استعرض خلاله هدايا زوجته، وكتب: (كانت تدرس اون لاين وتخلص وتجابل بنتها وتخلص وتطبخ فطور لنا كم هي عظيمه هذه الام الي تعبت من الضغط لكن كانت صامده شمعة البيت و نور البيت ولي ضحكت البيت كله يضحك ولي تعبت البيت كله يتعب شكرا لج على كل شي يا زوجتي وام عيالي ).

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من جهتها، عايدت سارة الكندري زوجها برسالة عبر حسابها على (انستجرام) قالت فيها: (‏‏اليوم ميلاد أعظم رجُل في الدنيا ، أحنّ قلب ، بطلي و حُبي الأول و الأخير سندي سبب قوتي و ثباتي ، اليوم مُختلف و مُستثنى عن باقي الأيام اليُوم يضم عِيد ميلاد حبيبي جزء من روحي كلّ عام وأنت سبب فرحي بحياتيّ كل عام وأنت معاي كل عام وأنت بخير وكل عام وانا احبك اكثر).

الدكتورة خلود وزوجها يتبادلان السيارات كهدايا!

والشهر الماضي، احتفلت الفاشينيستا الكويتية بعيد ميلاد زوجها الأردني أمين بحضور أولادهما في أجواء من الرفاهية والبذخ.

وشملت الحفلة قطع قالب الحلوى وهدايا الأزياء المختلفة، إلى جانب رحلة بحرية في اليخت، وأخيراً تقديمها له سيارة (فيراري) بيضاء اللون يفوق ثمنها الـ 250 ألف دولار أميركي.

وكان زوج الدكتورة خلود قد قدم لها سيارة (رانج) رباعية الدفع بمناسبة يوم (القرقيعان).

وعبّرت الدكتورة خلود حينها عن سعادتها بالسيارة وشكرت أمين قائلةً: (ما تقصر يا لورد تعيش وتجيب، هادي أفضل سيارة للقيادة في شوارع الكويت).

المذيعة الإماراتية رؤى الصبان

هذا وسبق أن أثارت رؤى الصبان، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي بسبب الاستقبال المبالغ فيه لها خلال تواجدها في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في حينها، المذيعة الإماراتية، أثناء تواجدها في واجهة الرياض، وتجمهر الناس خارج محل تجاري كانت موجودة فيه، وهتافهم عند رؤيتها أثناء خروجها من المكان، فيما تدخل عدد كبير من الأمن للحيلولة دون وصولهم لها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم ودهشتهم آنذاك من رد فعل الجماهير عند مشاهدتهم رؤى الصبان، وتساءلوا عن سبب وجودها في واجهة الرياض، لافتين إلى أن هناك فنانين كبار سبق أن تواجدوا في الرياض خلال مشاركتهم منذ عام في “موسم الرياض”، ولم يتم الترحيب بهم بهذه الطريقة.

مسيرة رؤى الصبان

الجدير ذكره، أن رؤى الصبان بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2007 من داخل مؤسسة دبي للإعلام، ومن أشهر البرامج التي قدمتها “تاراتاتا” ومهرجان دبي السينمائي وكأس دبي العالمي للخيول، كما أنها خاضت تجربة التمثيل في مسلسلات “اليشمك” و”صبايا 4″ و”جرذان الصحراء”.

وتزوجت عام 2018 من زميلها السعودي حمود الفايز، وهو شاعر وإعلامي، يحمل شهادة البكالوريوس بالهندسة الطبية من جامعة الملك سعود وعمل في مجال التأمين الطبي لثلاث سنوات لكنه فضل بعد ذلك العمل في مجال الإعلام.

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