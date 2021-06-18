تقاصيل ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على أسوان

حقق فرق الزمالك المصري الفوز على منافسه نادي أسوان بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز في مباراة جمعت كلا الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

ثلاثية الزمالك في شباك أسوان

وأحرز أولى أهداف الزمالك المصري لاعب الوسط أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال 34 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة في شباك منافسه أسوان، وعاد نفس اللاعب من هز شباك خصمه أسوان في الدقيقة ال 75.

وفي الدقيقة ال 90 نجح المهاجم التونسي سيف الدين الجزائري الهدف الثالث لصالح فريق الزمالك البيضاوي بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز فريق الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة.

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وفي المركز الثالث جاء فريق الأهلي المصري برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع فريق سموحة الذي جاء في المركز الرابع من الترتيب برصيد 40 نقطة.

الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

أما في خامس الترتيب آتى فريق الاتحاد السكندري برصيد 37 نقطة، بينما جاء في المركز السادس فريق إنبي بفارق نقطة وحيدة برصيد 36 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السابع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.

وفي المركز الثامن جاء فريق طلائع الجيش برصيد 34 نقطة، متساويًا بذلك مع بيراميدز الذي احتل المركز التاسع من الترتيب بنفس النقاط.

أما في عاشر الترتيب آتى فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق الجونة الذي جاء في المركز الحادية عشر من الترتيب برصيد 31 نقطة، يليه في المركز الثانية عشر فريق غزل المحلة بنفس النقاط.

الإسماعيلي المقاولون العرب

فيما آتى فريق الإسماعيلي المتراجع في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم في المركز الثالث عشر رصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق المقاولون العرب الذي جاء في المركز الرابعة عشر برصيد 28 نقطة.

أما في المركز الخامس عشر من الترتيب فريق نادي أسوان برصيد 24 نقطة، بينما جاء في المركز السادس عشر فريق البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق وادي دجلة بفارق نقطة واحدة عن فريق البنك الأهلي برصيد 18 نقطة، أما في أدنى الترتيب جاء الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة خلال منافسات الدوري المصري.

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