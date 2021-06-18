النصر السعودي وتفاصيل العرض لضم مدافع الزمالك الونش
النصر السعودي وتفاصيل العرض لضم مدافع الزمالك الونش
Imageرياضة

النصر السعودي يقدم عرضًا للزمالك لضم “الونش”.. والنادي يرد عليه

كتب وطن
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أعلنت إدارة الزمالك المصري موقفها الحاسم بشأن العرض المقدم من نادي النصر السعودي لضم المدفع الأساسي في الفريق “حمدي الونش” 26 عامًا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي وموقف الزمالك

وأفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، بأن إدارة الزمالك المصري قد رفضت العرض المقدم من نادي النصر السعودي بشأن اللاعب حمدي الونش مدافع فريق الزمالك، لتعويض رحيل مدافعها البرازيلي مايكون عن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأضحت الصحيفة، بأن إدارة الزمالك المصري رفضت مناقش العرض من الأساس، لأنها تعتبر بأن اللاعب الونش أساسي في تشكيلة صفوف الفريق بعد قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وأن أمر رحيله مرفوض بالنسبة للنادي المصري.

وأردفت الصحيفة، قائلة: ” إدارة الزمالك المصري تقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالتفاوض مع اللاعب الونش من أجل تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2023 مع رفع راتبه السنوي إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري”.

تفاصيل عرض النصر السعودي

وقد كشفت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن إدارة النصر السعودي قد عرضت على الزمالك مبلغ 2 مليون دولار من أجل ضم اللاعب حمدي الونش إلى صفوف فريقها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن الفريق رفض فكرة التفاوض بشأن ذلك العرض.

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الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الأهلي المصري برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع فريق سموحة الذي جاء في المركز الرابع من الترتيب برصيد 40 نقطة.

 الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

أما في خامس الترتيب آتى فريق الاتحاد السكندري برصيد 37 نقطة، بينما جاء في المركز السادس فريق إنبي بفارق نقطة وحيدة برصيد 36 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السابع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.

وفي المركز الثامن جاء فريق طلائع الجيش برصيد 34 نقطة، متساويًا بذلك مع بيراميدز الذي احتل المركز التاسع من الترتيب بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب آتى فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.

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