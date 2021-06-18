النصر السعودي يقدم عرضًا للزمالك لضم “الونش”.. والنادي يرد عليه

أعلنت إدارة الزمالك المصري موقفها الحاسم بشأن العرض المقدم من نادي النصر السعودي لضم المدفع الأساسي في الفريق “حمدي الونش” 26 عامًا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي وموقف الزمالك

وأفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، بأن إدارة الزمالك المصري قد رفضت العرض المقدم من نادي النصر السعودي بشأن اللاعب حمدي الونش مدافع فريق الزمالك، لتعويض رحيل مدافعها البرازيلي مايكون عن صفوف الفريق الموسم المقبل.

باتريس كارتيرون 🗣️ 💬"امتلاك محمود حمدي الونش عروض خارجية أمر طبيعي لأنه لاعب دولي وأفضل مدافع في مصر حاليًا". pic.twitter.com/siwmJSMSIv — جول مصر (@goaleg) June 16, 2021

وأضحت الصحيفة، بأن إدارة الزمالك المصري رفضت مناقش العرض من الأساس، لأنها تعتبر بأن اللاعب الونش أساسي في تشكيلة صفوف الفريق بعد قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وأن أمر رحيله مرفوض بالنسبة للنادي المصري.

وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية 🗞️ ◾️ إدارة نادي النصر السعودي خاطبت وكلاء عدد من المدافعين المميزين وأبرزهم محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، وخاطبت إدارة النادي وكيل أعمال الونش لمعرفة مدى إمكانية إنتقاله للنصر من عدمه pic.twitter.com/4LU238AaMs — Transfer Market 🗞️🇵🇸 (@TransferMarkket) June 10, 2021

وأردفت الصحيفة، قائلة: ” إدارة الزمالك المصري تقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالتفاوض مع اللاعب الونش من أجل تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2023 مع رفع راتبه السنوي إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري”.

تفاصيل عرض النصر السعودي

وقد كشفت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن إدارة النصر السعودي قد عرضت على الزمالك مبلغ 2 مليون دولار من أجل ضم اللاعب حمدي الونش إلى صفوف فريقها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن الفريق رفض فكرة التفاوض بشأن ذلك العرض.

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الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة.

محمود حمدي الونش عبر قناة الزمالك : pic.twitter.com/ef8VGd3kwo — Zamalek.News (@ZamalekDotNews) June 11, 2021

وفي المركز الثالث جاء فريق الأهلي المصري برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع فريق سموحة الذي جاء في المركز الرابع من الترتيب برصيد 40 نقطة.

الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

أما في خامس الترتيب آتى فريق الاتحاد السكندري برصيد 37 نقطة، بينما جاء في المركز السادس فريق إنبي بفارق نقطة وحيدة برصيد 36 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السابع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.

محمود حمدي الونش 🗣️ ◾️ يتبقى لي عامين في تعاقدي مع الزمالك، ولو سأرحل سيكون عن طريق النادي، شرف لأي لاعب اللعب للزمالك ولو أراد النادي تجديد تعاقدي لا توجد أي مشكلة، تركيزي حاليًا في الملعب فقط pic.twitter.com/1E1u9xiAbQ — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) June 12, 2021

وفي المركز الثامن جاء فريق طلائع الجيش برصيد 34 نقطة، متساويًا بذلك مع بيراميدز الذي احتل المركز التاسع من الترتيب بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب آتى فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.

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