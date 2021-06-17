هند البحرينية تعلن زواجها من نجم لبناني وتنشر صورتهما معاً!

فاجأت الفنانة هند البحرينية جمهورها بإعلان زواجها بعد مرور أقل من سنة على إعلان خطوبتها، وكشفت عن هوية عريسها التي بقيت مجهولة حينها.

زوج هند البحرينية لبناني!

وتبين أن زوج هند البحرينية هو لاعب كرة السلة اللبناني ونادي سترة البحريني كريم عزالدين، حيث نشرت هند البحرينية عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) مقطع فيديو يوثق لحظة نقل الخاتم من يدها اليمنى إلى اليسرى، لتعلن بذلك زواجهما رسمياً.

وأظهرت لقطات الفيديو، اللحظات الرومانسية التي جمعت هند وزوجها عز الدين، وعلقت الفنانة البحرينية بالقول: (أنت لم تجعلني أقع في حبك فقط.. بل جعلتني أقع في حب نفسي).

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وكانت هند قد أعلنت عن خطوبتها في يوليو العام الماضي، وذلك بنشر صورة وهي ترتدي خاتم الخطوبة، دون ذكر أي معلومات عن خطيبها في حينها.

ونشرت هند البحرينية عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام) حينها صورة لها فقط دون خطيبها، وكانت تضع تاجا من الورود على شعرها وفي يدها اليمنى خاتم الخطوبة.

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كريم عز الدين في لائحة النخبة

أما كريم عز الدين نجم منتخب لبنان لكرة السلة ونادي المنامة البحريني، سبق أن أعلن انتقاله في مارس الماضي إلى النصر السعودي لمدة شهر.

وقدم كريم عز الدين مستويات رائعة مع فريقه البحريني، بالإضافة إلى قيادته للبنان للتأهل إلى كأس آسيا 2021، ويطمح إلى مساعدة النادي السعودي للفوز بلقب الدوري الممتاز، حيث يأمل بأن يكون إضافة كبيرة للفريق.

ويُعد كريم عز الدين أحد أبرز نجوم لبنان، ومن المصنفين في لائحة النخبة في السنوات الأخيرة.

هند البحرينية: أرى نفسي ملكة جمال

هذا وقد تعرضت هند البحرينية قبل أسابيع إلى تنمر من قبل بعض المتابعين بسبب شكلها، ما جعلها تخرج عن صمتها وتؤكد أن كافة التعليقات التي قيلت عنها لم تؤثر سلبا عليها.

وقالت الفنانة البحرينية حينها في مقطع فيديو عبر خاصية البث المباشر على (انستجرام) إنها لا تضع ذلك التنمر في اعتبارها ولا ترى نفسها سوى ملكة جمال.

وردت هند البحرينية على متابع قال لها: (وجهك طويل)، بالقول: (ايش اسوي الزمن سيحه.. الناس تدبح روحها عشان تطلع حنكها مترين قدام عشان يصير وجهها طويل.. وانت تقول وجهي طويل؟).

وتابعت هند أن من يراها في الحقيقة يصرح لها بأن ملامحها أصغر وأنها عند الظهور أمام الكاميرا تكون ملامحها أكبر، رافضة الانصياع للبعض الذي طالبها بعمل (بلوك) لمن يتنمرون ضدها.

وأكدت هند البحرينية أن لديها ثقة كبيرة في شكلها، وأنها تشعر بأنها ملكة جمال الكون والعالم، معقبة: (قسما بالله العظيم.. هل هادا نرجيسية ولا شي طبيعي ما أدري).

هند البحرينية صلعاء تماماً!

وصُدمت مواقع التواصل الاجتماعي بظهور هند البحرينية وهي (صلعاء) بالكامل في أحد الفيديوهات التي نشرتها بحسابها الرسمي على موقع (انستغرام).

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وتسبب المقطع في موجة جدل واسعة بين متابعيها الذين أصيبوا بصدمة من المشهد، وخمن بعضهم أن تكون قد أصيبت بالسرطان قبل أن يتبين أنها كانت تروّج لمركز تجميل افتتحه، ويختص بالشعر المستعار.

كما أثارت هند جدلاً آخر بطريقة استعراضها لرشاقتها في المنزل.

وظهرت هند البحرينية عبر فيديو نشرته بنفسها على (انستغرام) وهي ترتدي (فيزون) يلتصق بجسدها مع نصف تيشرت يغطي الجزء الأعلى فقط من صدرها، وتقلب جسدها رأساً على عقب، وتبدأ بممارسة رياضة اليوغا بطريقة استفزت المُتابعين، ورأوا أنها استعراض لجسدها وليس لرشاقتها كما تدعي.

أول فنانة عربية تصاب بكورونا

وفي سياق آخر، كانت هند البحرينية أول فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك حين نشرت مقطع فيديو، أعلنت فيه خضوعها للحجر الصحي بعد عودتها من أسبانيا والاشتباه بإصابتها.

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وطمأنت هند بمقطع الفيديو حينها الجميع عن حالتها الصحية، مؤكدةً أنها لا تعاني من أعراض كورونا الجديد وأن هذه الإجراءات ستنتهي بعد عدة أيام.

⭕#هند_البحرينية أول مصابة بـ #كورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص #الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض🙏 متمنيين لها الشفاء العاجل 🌺🌺https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي

__________@hind_bh2 pic.twitter.com/pvEWZNIUOO — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 18, 2020

وتعاطف الكثير من الفنانين والمغردين مع هند البحرينية حيث علقت الفنانة أحلام الشامسي على مقطع هند البحرينية بالقول : (حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينيه سلامتك قدامك أختي وبتطلعين بالسلامه بإذن واحد أحد وكلنا نحبك وأنت قويه وشدي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير وانت باذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن ).

حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينيه سلامتچ قدامچ اختي وبتطلعين بالسلامه باذن واحد احد وكلنا نحببببچ وانتي قويه وشدي حيلچ بتطلعين لوليدچ وحبايبچ وجمهورچ الكبير نحببببچ وانتي باذن الله اقوى من #كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني تو اعرف هالخبر 💔😭🙏🏻 #ادعوا_لها https://t.co/pvRViK8COp — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) March 18, 2020

وهند البحرينية، مغنية من البحرين من مواليد 1979 التحق بالجـامعة لتكـمل دراساتهـا العليـا في تخـصص إدارة الأعمال ولكـنها سـرعان مـا انسحبت وتعـاقدت مـع شـركة فنون الإمارات لإصـدار ألبـومها الأول هنـد 2000 بعد أن اكتشفها الملحـن الكويــتي أنـور عبـدالله والملحن عارف الزياني الـذي أطلـق عليهـا اسم هنـد بدلاً من اسمهـا الحقيقــي سهيـر.

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