موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري لمباراة من العيار الثقيل أمام منافسه فريق الترجي التونسي في دور ذهاب النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي مساء يوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية “مكة المكرمة”، والعراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، قطر، البحرين.

تدريب الأهلي الأول في رادس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا🦅💪📸

🔴| #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/ldqSKS8iS8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 16, 2021

بينما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، وبتوقيت دولة تونس عند الساعة الخامسة مساءً، أمام بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين فريق الأهلي ونظيره الترجي التونسي، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الذي يمتلك حقوق البث والملكية لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN SPORTS HD 4” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11548، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 5/6.

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بينما بتردد عبر القمر الصناعي سهيل سات 11585، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل ترميز 2/3.

تشكيلة الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، أمام منافسه الترجي التونسي في دور ذهاب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون محمد هاني، علي معلول.

🗒| اليكم قائمة فريقنا المتجه إلى تونس لمواجهة الترجي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 🦅❤️✈️

🔴| #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/NGkIlNIThu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 15, 2021

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة الترجي التونسي

وسيدخل مدرب فريق الترجي ” معين شعباني” 39 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى.

يعسكر فريق الترجي بداية من اليوم في مدينة طبرقة بعيدا عن العاصمة للتركيز التام على مباراة الأهلي#TotalCAFCL #ESTASC 💪❤️💛 pic.twitter.com/kNr7DG5ZlW — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) June 14, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: حمدي النقاز، خليل شمام، سامح الدربالي، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: محمد علي بن رمضان، فوسيني كوليبالي، عبد الرحمن مزيان، غيلان الشعلالي.

وفي خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: حمدو الهوني، أنيس بدري، نسيم بن خليفة.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المصري في ثالث ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي المتربع على صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة.

استأنف زملاء حمدو الهوني مساء أمس المرحلة الثانية من الاستعدادات لمباراة الأهلي في جو يسوده الكثير من الجدية والتركيز 💪❤️💛#TotalCAFCL #ESTASC pic.twitter.com/HAEWoSIIlT — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) June 8, 2021

وتوج منافسه الترجي التونسي بلقب الدوري الممتاز خلال منافسات الموسم المنصرم بعد اعتلائه صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق النجم الساحلي الذي احتل الوصافة برصيد 50 نقطة.

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