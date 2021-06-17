متحرش المطار وقع.. انهيار فتاة مصرية بعد تحرش أحد الموظفين بها في مطار القاهرة (فيديو)

فجرت حادثة تحرش جديدة في مصر، غضباً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت فتاة بالفيديو ما حدث معها في مطار القاهرة الدولي.

متحرش المطار

ونشرت الفتاة التي تدعى بسمة بشاي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي تسرد الواقعة التي عُرفت إعلامياً باسم (متحرش المطار).

وقالت بسمة التي ظهرت بالفيديو تبكي ومنهارة تماماً، إنها كانت تقف في طابور أخذ الحقائب لدى عودتها من لبنان إلى القاهرة، فلاحظت إحدى صديقاتها أن هناك رجلاً من موظفي المطار يصورها من الخلف.

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وأوضحت بسمة أنها قامت بمطاردة المتحرش هي وصديقاتها، وانهارت باكية وطلبت المساعدة من المحيطين بها، وكذلك من أمن المطار الذي ألقى القبض على المتحرش وتحفظ عليه في إحدى غرف المطار.

صور عدة فتيات على هاتف المتحرش

وأشارت بسمة إلى أنها ذهبت برفقة صديقاتها إلى الغرفة التي كان بها حوالي 12 رجلاً، بينهم زوجها وزوج صديقتها، جميعهم يفتشون الصور على هاتف المتحرش والذي اكتشفوا في هذه اللحظة أنه أحد الموظفين في المطار، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة، واستمرت بالبكاء، وارتدت بلوفر زوجها الطويل في محاولة منها لمنع أعين المحيطين بها.

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وتابعت بسمة: (لقينا صور كتير جدا لبنات من ورا، وبقيت مش عارفة أعمل إيه والمفروض يتصرف معاهم ازاي).

وظهرت بسمة في فيديو آخر عقب خروجها من المطار الساعة الثانية فجراً، أكدت خلاله أن رجال الشرطة تحفظوا على المتحرش، وجرى التحقيق معه في عدد كبير من الأوراق.

وشددت بسمة على حصولها على دعم كبير من رجال الشرطة، والموجودين في المطار وقالت: (حتى وأنا بشكرهم قالولي بنشوف شغلنا، والراجل اللي صورني خرج من المطار متكلبش وبكرة في تحقيقات تانية، والراجل اترفد، والحمدلله إني قدرت أخرج كده، وهكمل تحقيقات بكره، وهتابع أي جديد معاكم).

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فنانات يدعمن بسمة بشاي

وأثارت الواقعة غضباً بين الناشطين، بينما تلقت بسمة بشاي رسائل دعم من فنانات أبرزهم تارا عماد التي علقت بالقول: (أنت شجاعة بشكل لا يصدق.. شكرًا لك على التحدث وعلى مقطع الفيديو ومشاركتك تجربتك المؤلمة.. أرسل لك الكثير من الدعم والحب).

كذلك الفنانات نانسي صلاح، وسارة الشامي، ومريم الخشت وجميلة عوض، وهدى المفتي كتبن رسائل دعم لبسمة ووصفنها بالشجاعة.

بينما كتبت ميان السيد: (شكرًا لك على إلهامنا جميعًا)، بينما وصفتها الفنانة هدى المفتي بالشجاعة.

أول تعليق من شركة ميناء القاهرة الجوي

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، إيقاف الموظف المتهم بالتحرش وسحب تصريحه الجمركي لحين انتهاء الشرطة وجهات التحقيق من تحقيقاتها.

وقالت الشركة في بيان أصدرته عبر صفحتها على (فيسبوك): (تم إيقاف العامل اعتباراً من اليوم وسحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بوساطة الجهات المعنية).

وتابع البيان: (تؤكد إدارة مطار القاهرة الجوي أنها تحرص علي سلامة جميع الركاب المترددين علي المطار وانها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين ).

القبض على المتحرش

هذا وقررت النيابة العامة حبس موظف المطار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير الفتيات من الخلف.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها.

وأنكر المتهم ما نُسب إليه، وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيًا أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة، بحسب مانقلت صحيفة (الوطن) المصرية.

متحرش القطار!

وجاءت واقعة متحرش المطار بعد يومين فقط من الفضيحة المدويّة التي وثقتها كاميرا هاتف نقال أحد المصريين، وانتشر مقطع فيديو يظهر فعل فاضح، لرجل يجبر طفلاً على ممارسة الجنس الفموي داخل قطار متجه من محافظة الجيزة الى أسوان .

وأظهر المقطع المتداول رجلاً يرتدي جلباباً صعيدياً، يمارس فعل فاضح مع طفل قالت وسائل إعلام مصرية إنه من الباعة المتجولين، مستغلاً نوم أغلب الركاب .

لكنّ أحد الركاب وكان يجلس على المقعد المقابل له وثّق كاميرا جواله الفعل الفاضح، بعدما تظاهر بالنوم .

المصور يكشف التفاصيل

وكشف مصوّر الفعل الفاضح، ويدعى (عمرو محمد)، تفاصيل الفعل الفاضح، وقال: (عملت نفسي نائم لأن معظم الركاب كانوا نايمين وقمت بضبط الموبايل ناحيته وصورته وبعد مراجعتي للفيديو تأكدت من فعله الفاضح).

وقال إنه تشاجر مع المتهم بالأيدي وتدخل الركاب للفض بينهما، ما دفع هذا الشخص للنزول في أسيوط علما بأنه من سوهاج.

ولفت الى أن الواقعة حدثت يوم الاربعاء الماضي 11 يونيو 2021 الساعة 11 مساء .

الأمن حدد هوية الجاني

ولاحقاً أكدت مصادر أمنية أنه تم تحديد هوية الشخص مرتكب فعل فاضح مع الطفل في القطار .

فيما أعلنت هيئة السكة الحديد، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لمعرفة هوية الشخص المتهم بارتكاب الفعل الفاضح.

وقالت إن ما اقترفه فعل مشين يحاسب عليه القانون.

عقوبة التحرش

هذا ولا يوجد في القانون المصري نصا صريحا يجرم التحرش بل يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته تكون الحبس 3 سنوات.

ولا تقترن جريمتا هتك العرض والفعل الفاضح معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.

وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهو أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة.

وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، كما أن الشروع في هتك العرض له ذات عقوبة ارتكاب الفعل.

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