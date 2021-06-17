بالفيديو: ردويجر ينجو من عقوبة قاسية بعد محاولة عض “بوغبا” في اليورو

التقطت عدسات الكاميرا الناقلة لأحداث المباراة بين منتخب فرنسا وألمانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، محاولة المدافع الألماني “أنطونيو روديجر” من عض لاعب وسط المنتخب الفرنسي “بول بوغبا”.

بوغبا ومحاولة الاعتراض

وذكرت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية، أن المدافع الألماني حاول عض لاعب المنتخب الفرنسي بول بوغبا، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة بين المنتخب الألماني والفرنسي، ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

See this useless Antonio rudiger biting Paul pogba pathetic🤧 pic.twitter.com/RAlkhGROBs — It's S. MAN (@Suleey7) June 15, 2021

وأوضحت الصحيفة، أن النجم الفرنسي بوغبا من الاعتراض أمام حكم المباراة، لكنه تجاهل ذلك ولم يشهر البطاقة الصفراء في وجه المدافع الألماني “روديجر” إثر تلك الواقعة.

الاتحاد الأوروبي والإجراء التأديبي

وأردفت الصحيفة الإيطالية، ” الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، لن تتخذ أي إجراء تأديبي ضد مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديجر، في واقعة الحادثة مع اللاعب الفرنسي بوغبا خلال منافسات بطولة اليورو 2020″.

بوجبا: روديجر صديقي، وأنا لست اللاعب الذي يصيح من أجل منح بطاقة صفراء للاعب المنافس، هو عضني بشكل خفيف وهذا شيء ودي لأننا نعرف بعضنا البعض جيدًا pic.twitter.com/ihUSxCxYjW — Yallakora (@Yallakoranow) June 16, 2021

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وبينت، أن الألماني ردويجر لن يعاقب على ارتكابه مثل هذا السلوك الغريب في المباراة، ولا يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، السبب الوجيه لفتح تحقيق بتلك الواقعة.

بوغبا والتعقيب على الواقعة

وقال النجم الفرنسي بول بوغبا في تصريح صحفي له، ” لا أريد استبعاد روديجر وأفضل نسيان ذلك ببساطة تلك الواقعة بسرعة”.

ونال الفرنسي بوغبا جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في مواجهة منتخب ألمانيا ” المكاكين”، ومساهمته في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة الرائعة إلى زميله لوكاس هيرنانديز، وقد أخطأ ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني ليسكنها في مرمى فريقه.

وحقق منتخب الديوك الفرنسي الفوز على منتخب ألمانيا، بفعل خطأ الألماني هوميلز بهدف نظيف دون رد.

#يورو_2020#بوجبا يقلل من أهمية عضة صديقه روديجر خلال مواجهة فرنسا وألمانيا في يورو 2020..

"هو صديقي. وأنا لست الشخص الذي يصيح من أجل بطاقة (للاعب منافس).. أعتقد أنه عضني بشكل خفيف، وهو شيء ودي، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا" pic.twitter.com/XqxXPVix4T — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 16, 2021

ولم يتلقى منتخب فرنسا الخسارة في أخر ستة مباريات خاضها أمام منافسه ألمانيا في الأراضي الألمانية، فقد فاز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، وكذلك التعادل السلبي الأخير في المواجهة الوحيدة السابقة في ميونيخ 2018م.

ومنذ تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2014، فقد فاز منتخب فرنسا في 15 مباراة من أصل 20 مباراة خاضها منتخب الديوك الفرنسي في البطولات الدولية الكبرى.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف منتخب فرنسا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

يويفا يرفض معاقبة أنطونيو روديجر بعد لقطة "العض" لبول بوجبا في مباراة ألمانيا وفرنسا بـ #يورو2020 pic.twitter.com/X1TmSMkX8A — موقع كورة أون (@koraoncom) June 16, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا دون أي من نقاط، بعد تلقيهم الخسارة في الجولة الأولى من المباريات من بطولة اليورو.

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