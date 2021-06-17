روديجر يحاول عض النجم الفرنسي بول بوغبا
روديجر يحاول عض النجم الفرنسي بول بوغبا
Videoرياضة

بالفيديو: ردويجر ينجو من عقوبة قاسية بعد محاولة عض “بوغبا” في اليورو

كتب وطن
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التقطت عدسات الكاميرا الناقلة لأحداث المباراة بين منتخب فرنسا وألمانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، محاولة المدافع الألماني “أنطونيو روديجر” من عض لاعب وسط المنتخب الفرنسي “بول بوغبا”.

بوغبا ومحاولة الاعتراض

وذكرت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية، أن المدافع الألماني حاول عض لاعب المنتخب الفرنسي بول بوغبا، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة بين المنتخب الألماني والفرنسي، ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم الفرنسي بوغبا من الاعتراض أمام حكم المباراة، لكنه تجاهل ذلك ولم يشهر البطاقة الصفراء في وجه المدافع الألماني “روديجر” إثر تلك الواقعة.

الاتحاد الأوروبي والإجراء التأديبي

وأردفت الصحيفة الإيطالية، ” الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، لن تتخذ أي إجراء تأديبي ضد مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديجر، في واقعة الحادثة مع اللاعب الفرنسي بوغبا خلال منافسات بطولة اليورو 2020″.

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وبينت، أن الألماني ردويجر لن يعاقب على ارتكابه مثل هذا السلوك الغريب في المباراة، ولا يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، السبب الوجيه لفتح تحقيق بتلك الواقعة.

بوغبا والتعقيب على الواقعة

وقال النجم الفرنسي بول بوغبا في تصريح صحفي له، ” لا أريد استبعاد روديجر وأفضل نسيان ذلك ببساطة تلك الواقعة بسرعة”.

ونال الفرنسي بوغبا جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في مواجهة منتخب ألمانيا ” المكاكين”، ومساهمته في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة الرائعة إلى زميله لوكاس هيرنانديز، وقد أخطأ ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني ليسكنها في مرمى فريقه.

وحقق منتخب الديوك الفرنسي الفوز على منتخب ألمانيا، بفعل خطأ الألماني هوميلز بهدف نظيف دون رد.

ولم يتلقى منتخب فرنسا الخسارة في أخر ستة مباريات خاضها أمام منافسه ألمانيا في الأراضي الألمانية، فقد فاز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، وكذلك التعادل السلبي الأخير في المواجهة الوحيدة السابقة في ميونيخ 2018م.

ومنذ تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2014، فقد فاز منتخب فرنسا في 15 مباراة من أصل 20 مباراة خاضها منتخب الديوك الفرنسي في البطولات الدولية الكبرى.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف منتخب فرنسا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

أما في المركز الثالث جاء منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا دون أي من نقاط، بعد تلقيهم الخسارة في الجولة الأولى من المباريات من بطولة اليورو.

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