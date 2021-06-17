الأسطورة بوفون يعود إلى نادي بارما بعد الرحيل عن يوفنتوس

أعلن نادي بارما الإيطالي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس الماضي، عودة الأسطورة “جيانلويجي بوفون” 43 عامًا إلى ناديه الأم بعد 20 عامًا من الرحيل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

بوفون وبارما الإيطالي

وقد وقع الحارس الإيطالي “بوفون” عقد مع إدارة بارما لمدة عامين، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى خلال موسم 2020-2021، بعدما قرر الرحيل عن فريق يوفنتوس بعد نهاية عقده مع السيدة العجوز.

وبدأ بوفون مسيرة الكروية، في صفوف فريق بارما الإيطالي في عمر 13 عامًا في عام 1991 وقد ظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى بعد أربع سنوات من اللعب مع الفريق.

بوفون والشهرة الكبيرة

وقد حظي الإيطالي بوفون بشهرة كبيرة وساعد ناديه على الفوز بالعديد من الألقاب مع فريق بارما الإيطالي، من أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في موسم عام 1998-1999.

🚨- رسميًا :

بوفون يعود لنادي بارما كالتشيو الايطالي. pic.twitter.com/sbxwXwRicL — E P L W O R L D (@EPLworld) June 17, 2021

وأصبح بوفون من الحراس الأغلى في العالم بعد انتقاله من صفوف ناديه إلى فريق نادي يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” في صفقة قدرت حوالي 33 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 46.06 مليون دولار في صيف عام 2001.

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وحقق الحارس بوفون داخل صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي منذ انضمامه العديد من الألقاب، حيث حقق عشر مرات لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” وكذلك التتويج بكأس السوبر وكأس ملك إيطاليا.

رسمياً : بارما يعلن عن ضم بوفون لمدة موسمين pic.twitter.com/Ae4T9O3ddG — صفحة اليوفنتوس (@yousifhraim) June 17, 2021

كما وحقق لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان خلال موسم وحيد 2018-2019، ليعود بعدها إلى فريق السيدة العجوز الإيطالي، وكأس العالم مع منتخب إيطاليا وكذلك العديد من الألقاب الأخرى.

رسالة نادي بارما

وكتب ناديه في رسالة إلى الحارس الإيطالي بوفون بعد قرار الرحيل عن فريق يوفنتوس نهاية الموسم المنصرم، جاء فيها: ” هل تتذكر المسار الذي اتخذه ناديك العزيز بارما؟ نحن في موقف مشابه”، جاء العرض بعد العرض المجنون الذي قدمه النادي البرتغالي.

الرسالة العاطفية

وكتب الحارس بوفون عبر حسابه على منصة الانستغرام، قائلاً: “لقد كنت الإطار الذي رسمت فيه تاريخ البيانكونيري الخاص بيّ، في إشارة واضحة لجماهير السيدة العجوز”.

وأردف يوفون، ” خلال 20 عاما لم تتخلوا عني أبدا، لقد دعمتموني وشجعتموني دائمًا، معا غرقنا، معا وولدنا من جديد، معا اختبرنا فرحة لا نهائية، وشعرنا معا بخيبة أمل عميقة، شكر بسيط لن يكون كافيًا أبدًا لسداد المودة اللامتناهية التي أظهرتها لي دون انقطاع”.

🚨رئيس بارما يعلن انتقال الأسطورة بوفون بذكره الأقتباس الشهير من أحد أفلام سوبرمان:

" انه ربما طير… انه ربما طائرة … انه …." pic.twitter.com/miNldyZOzn — Curva Juventus (@CurvaJ) June 16, 2021

ويطمح بوفون في قيادة ناديه بارما بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الممتازة بعد هبوطه الموسم المنصرم، والتنافس على لقب دوري “الكالتشيو” الإيطالي.

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