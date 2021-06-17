أمل الشهراني وصديقها
أمل الشهراني وصديقها
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أمل الشهراني تنشر صورها مع حبيبها الذي تعيش معه دون زواج! (شاهد)

كتب وطن
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كشفت الناشطة السعودية أمل الشهراني عن هوية صديقها المجهول الذي تعيش معه منذ سنوات في أمريكا دون  زواج.

أمل الشهراني: (قصة حبنا هي المفضلة)

ونشرت أمل الشهراني صور صديقها الأجنبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية: (قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي وأنت الشخص الذي يجعلني أضحك بشدة لدرجة أنني أبصق قهوتي وكدت أن أصاب بنوبة ربو).

وتابعت أمل الشهراني وصلة الغزل في صديقها: (أنا أحبك لأنك أفضل أصدقائي الذين يمكنني مشاركة كل شيء معهم! لأنك هناك عندما تكون الأوقات صعبة وتجعل الأوقات السعيدة أفضل).
واستطردت: (أنت صخرتي ومحب الحياة وكل الناس وكل المخلوقات أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم أريد أن يتعلم أطفالي منه. أنا فخور جدًا بما أنجزناه معًا).

هجوم على أمل الشهراني

وتعرضت أمل الشهراني إلى هجوم واسع من الناشطين فكتب أحدهم: (خرجت من بلادها وكانت معززة مكرمة وخرجت الى ديار الفجور والرذيلة، ولا كأنها عاشت مسلمة في بلاد الحرمين لأكثر من ٤٠ عام).

وتابع: (إيش خلت لاصحاب الفسق والفجور؟ لا ويقولو مظلومات ببلادنا! اجل في أمريكا من البارات لقت الحرية).

وأكدت أخرى أن أمل الشهراني لم ترتبط بصديقها بأي عقد، وكتبت: (للعلم تراهم ليسوا مرتبطين رسمي، لا زواج مدني ولاشي يعني بوي فريند).

واستحضر آخر طلبها من الفاشينستا السعودية سارة الودعاني الاعتذار لأهل الجنوب، وكتب: (المشكلة أنها تطالب سارة الودعاني بالاعتذار لأهل الجنوب اللي هي منهم بسبب انها قالت تو اكتشف الجنوب وجمال اهلها وبناتها … وهي بايعتها مع الامريكان وتتلاعب بنفسها).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (وتطلع على السناب تتكلم عن الدين والعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية والاخلاق والفضيلة …..الحق على الغنم الي يتابعونها هي وغيرها ويمدحونها).

وعلق آخر: (الحمدلله الذي عافانا وسترنا بستره الحمدلله الذي جمّلنا بالعقل والحياء ولم يغيرنا زمان او مكان او مال).

علاقة دون زواج!

وسبق أن أثارت أمل الشهراني غضب السعوديين حين نشرت فيديو ردت خلاله على إحدى المتابعات بشأن إقامتها مع رجل دون زواج.
وقالت أمل الشهراني حينها إنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها، مضيفة: (إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستجرامي).

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وتابعت: (حقيقي أنا مكسرة الدنيا أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة).

أمل الشهراني (لقت الطبطبة)

وبدأت الشكوك حول وجود رجل في حياة أمل الشهراني وذلك بعدما ظهرت بأحد الفيديوهات وهي ترقص مع شاب مجهول.

ونشرت أمل الشهراني الفيديو حينها عبر (سناب شات)، وظهرت خلاله بفستان عاري الظهر، وهي تُمسك بيد شاب حرصت على عدم إظهار وجهه. وترقص على أنغام أغنية (بالبنط العريض) للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ولم ينفعل الجمهور حينها بسبب تصرفاتها هذه المرة، معتبرين أنها استنفدت محاولاتها في الاستعراض لحصد المزيد من الشهرة والمشاهدات، فلجأت إلى هذه الطريقة.

أمل الشهراني: (زوجتك مالك سلطة عليها)

كما ردت أمل الشهراني على شاب هددّها في سناب شات بقوله إنه لو كان له سلطة عليها لدخل بسببها السجن، في إشارة منه الى ارتكاب جناية بحقها.

وقالت أمل الشهراني في مقطع بحسابها في سناب شات: (اختك وهي اختك ما عاد لك سلطة عليها، حتى زوجتك مالك سلطة عليها، انت في عصر محمد بن سلمان، تمشي وانت ساكت .. تسمع وأنت ساكت).

فضيحة أمل الشهراني خلال البث المباشر!

هذا وتعرضت المشهورة السعودية قبل أسابيع لموقف محرج خلال بث مباشر على حسابها في سناب شات .

وأثناء البث المباشر الذي ظهرت فيه  الشهراني بملابس فاضحة وشبه عارية، ظهر في خلفية الصورة شاب، ما لبث أن اختفى حين انتبه ان (الشهراني) على البث المباشر، ما عرّضها لموقف محرج امام متابعيها، الذين تساءلوا عن هوية الشاب وماذا يفعل عندها في الغرفة.

وتعدّ السعودية أمل  من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

وسبق أن صدمت الشهراني متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا .

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