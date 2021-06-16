مطبعون عرب يغنون (حبيبي يا نور العين) رفقة إسرائيليين وسط تل أبيب.. من أي دولة هم؟

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصورا لشباب من مصر والإمارات رفقة إسرائيليين في تل أبيب وهم يغنون أغنية “حبيبي يا نور العين” الشهيرة للفنان عمرو دياب.

ويظهر المقطع الذي نشرته الصفحة التابعة لحكومة الاحتلال على تويتر ورفق ما رصدت (وطن)، الناشط المصري ـ الأمريكي المتصهين حسين أبوبكر منصور، وهو يشارك الصهاينة غناء أغنية عمرو دياب داخل أتوبيس رحلات بتل أبيب.

اغنية حبيبي يا نور العين لعمرو دياب من الاكثر انتشارا في إسرائيل فلا عجب ان تجمع مصريين وإسرائيليين في اداء مشترك في تل ابيب لما تحمله ايضا من مشاعر انسانية عابرة للحدود@HusseinAboubak @MoranT555@MerlinOhad pic.twitter.com/hwkkSgvIKh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 16, 2021

مطبعون عرب في تل أبيب

ويشار إلى أنه قبل 3 أيام وضمن نهج التسويق للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، نشر عدد من الشباب من أصول عربية، صورهم خلال زيارة لفلسطين المحتلّة، بالتنسيق مع مسؤولي الكيان، حاملين أعلام البلاد التي يحملون أو حملوا سابقاً جنسيّاتها.

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أبرز الصور نشرها حسين أبو بكر منصور، وهو مصري سابق ولاجئ في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتجمعه مع شباب وشابات رفعوا أعلام مصر والإمارات والبحرين بجوار علم الاحتلال الإسرائيلي.

From Egypt with love! Shalom Israel!

اللهم ادم علينا نعمة السلام! لا بديل عن السلام والصداقة والإخاء. اتمنى ان يزور مصريين اكتر اسرائيل pic.twitter.com/AreoLevTj9 — Hussein Aboubakr Mansour (@HusseinAboubak) June 12, 2021

صباح الخير من تل ابيب!

انا بعمل كده ليه؟ pic.twitter.com/D37KoEMC0p — Hussein Aboubakr Mansour (@HusseinAboubak) June 13, 2021

وغرد حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية العدو الإسرائيلي، بصورة تجمع الوفد في تل أبيب، وهم يرفعون العلم المصري والإماراتي والإسرائيلي جنبا إلى جنب.

مصري وإسرائيلي وإماراتي.. الثلاثة شركاء في قطار السلام.. السلام هو المفتاح للاستقرار وفرص العمل التي يتوق اليها شباب المنطقة برمتهم لما يحمله من آفاق تعاون جديدة وتلاقح القدرات والمهارات@HusseinAboubak pic.twitter.com/LZ6GQq80oe — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 13, 2021

وعلق الحساب على الصورة قائلاً: “مصري وإسرائيلي وإماراتي.. الثلاثة شركاء في قطار السلام.. السلام هو المفتاح للاستقرار وفرص العمل التي يتوق اليها شباب المنطقة برمتهم لما يحمله من آفاق تعاون جديدة وتلاقح القدرات والمهارات”.

وعلى صفحته على موقع “تويتر”، شارك المصري “حسين أبو بكر منصور”، تفاصيل رحلته إلى تل أبيب، ولقاءه بوزير الشؤون الاستراتيجية لكيان الاحتلال “ميخائيل بيتون”.

سعدت بلقاء الوزير ميخائيل بيتون وزير الشؤون الاستراتيجية لدولة اسرائيل. السيد بيتون فخور بكونه يهودي اسرائيلي مغربي ويقول انه يهودي عربي فخور بهويته المركبة وبعمله من اجل السلام pic.twitter.com/oWDBWUWkEL — Hussein Aboubakr Mansour (@HusseinAboubak) June 13, 2021

وفي سلسلة تغريدات سابقة، ركز منصور على تسويق التطبيع مع العدو، وتحيّة الإمارات بوصفها «رائدة في هذا الشأن».

خلفية منصور تتقاطع مع نشاطه الحالي، فهو المنحدر من عائلة مصرية من القاهرة، طلب اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة كونه «صهيونياً يتعرّض لمضايقات في مصر». وحصل في عام 2012 على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة وبات يعيش في كاليفورنيا، متابعاً نهجه الصهيوني.

يكرس منصور نفسه اليوم لتعليم اللغة العبرية والدعاية للاحتلال؛ والعمل مع طلاب الجامعات من خلال منظمة «StandWithUs» الموالية لإسرائيل.

وفي مارس/آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام برعاية الولايات المتحدة، لكن “التطبيع الشعبي الكامل” لم يحدث قط.

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