فوز العتيبي ترتدي شورت قصير وترقص أمام زوجها وتثير ضجة! (شاهد)

عادت مشهورة مواقع التواصل السعودية فوز العتيبي لإثارة الجدل من جديد، وهذه المرة من خلال الرقص لزوجها ​أحمد السالم​، وتقبيله بجرأة أمام الكاميرا.

رقص وقبلات بين فوز العتيبي وزوجها

وظهرت فوز العتيبي بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي ترتدي شورت قصير، وترقص أمام زوجها الذي يجلس على الأريكة ويعزف على العود.

وتقترب فوز العتيبي من زوجها كأنها ستُقبله، لكنها بدلاً من ذلك تضغط على أنفه، ما تسبب له بالألم، فقامت بالاقتراب منه وتقبيله تخفيفاً عنه.

فوز العتيبي وزوجها عبر السناب pic.twitter.com/KY8R9CEX7y — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 15, 2021

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين المغردين الذين عبر معظمهم عن رفضهم لتصرفات فوز العتيبي وزوجها، وجاء في التعليقات: (فوز وهند وغيرهم والله اني اتقطع على اقربائهم من الدرجة الاولى تخيل تربي وتكبر وبالاخير تضيع من بين يدينك وليتها تروح بسلامتها لا تشتهر وتذلك يوم بعد يوم حتى لو انك تبريت منها سيرتها بتكون على كل لسان وراح يجيبون طاريك حتى لو مالك علاقة).

فوز وهند وغيرهم والله اني اتقطع على اقربائهم من الدرجة الاولى

تخيل تربي وتكبر وبالاخير تضيع من بين يدينك وليتها تروح بسلامتها لا تشتهر وتذلك يوم بعد يوم حتى لو انك تبريت منها سيرتها بتكون على كل لسان وراح يجيبون طاريك حتى لو مالك علاقة https://t.co/FgDsYcvUpj — Lamless (@Saudi_L0RDv2) June 15, 2021

غضب واستنكار

وتساءل آخر: (الحين هذي تصرفات طبيعيه بين اي اثنين يحبون بعض كلنا نسويها بس هي ليش تصور وتنشر مدري).

الحين هذي تصرفات طبيعيه بين اي اثنين يحبون بعض كلنا نسويها بس هي ليش تصور وتنشر مدري https://t.co/pDfOV5GCAc — Mary Jane (@iRoseFloyd) June 15, 2021

بينما خمن آخر أن زوجها يرفض تصرفاتها لكنه مضطر للتعايش بسبب المؤخر، وكتب في تعليقه: (لما يكون المؤخر نص مليون وتضطر تتعايش).

لما يكون المؤخر نص مليون وتضطر تتعايش. https://t.co/g3waQ2lCuD — َ (@LeoINFP) June 15, 2021

واتهم آخرون فوز العتيبي بمحاولة حصد المزيد من المشاهدات عبر إثارة الجدل، فكتبت مغردة: (اللهم لك والشكر هذا طغت على هند القحطاني باقي تصور بغرفة النوم مع زوجها كله عشان الشهره والفلورز عجبي).

اللهم لك والشكر هذا طغت على هند القحطاني باقي تصور بغرفة النوم مع زوجها كله عشان الشهره والفلورز 🤔عجبي — يناير مساعد 🇸🇦 (@Yanair905) June 16, 2021

ووافقها آخر الرأي قائلاً: (اللعبة ذي كل ماقلو المتابعين افهمناها).

اللعبه ذي كل ماقلو المتابعين افهمناها — محمد (@hmedy999) June 15, 2021

بينما رفض آخر أن يُذكر اسم قبيلة العتيبي بهذه الطريقة، وقال: (يكرمون والله العتبان).

يكرمون والله العتبان — ابوعبدالله (@wAUTga0jvgVKMDj) June 15, 2021

وأيده آخر وكتب: (لاتكتبون العتيبي العتبان براءه منهم).

لاتكتبون العتيبي العتبان براءه منهم — البدوي/دغيمان بن عطيشان (@PoAY5TL0Wm2WQxQ) June 15, 2021

وأخيراً تساءل أحدهم عن دور القانون في ضبط هذه التصرفات، وكتب: (مافيه قانون يحاسبهم خدش الحياء العام والذوق؟).

مافيه قانون يحاسبهم. خدش الحياء العام والذوق. ؟؟ — السلطان (@alsoltan0000) June 15, 2021

فوز العتيبي: أمي ليست فلسطينية

وكانت فوز العتيبي قد نشرت مجموعة من اللقطات من فيديو بث مباشر شاركت خلاله جمهورها إجاباتها على مجموعة من الأسئلة حول حياتها الشخصية وزواجها رغم رفض عائلتها.

وسأل أحد المتابعين فوزالعتيبي عن والدتها وكتب: (أمك فلسطينية صح)، لترد فوز: (لا أمي سعودية عتيبية من الحوية وحنا من العتبان اللي مستحيل يزوجون أحد من برا القبيلة كيف عاد الزواج من جنسيات تانية، خوالي وعماني كلهم عتبان معروفين ولا يتزوجون إلا من بعض، أنا الوحيدة اللي تزوجت من برا القبيلة وعانيت على ما أقنعتهم).

وحول استمتاعها في مدينة جورجينا، ومدى صلاحيتها لقضاء شهر العسل فيها، أجابت فوز العتيبي: (بالنسبة لي أشوفها ما تناسب شهر العسل عشان بتفتقر للفلل والمنتجعات والمطاعم الفاخرة الفخمة بس اللي ما تهمه الفلل اللي مرة فخمة عادي في فنادق فخمة تناسب المتزوجين).

وتابعت: (أنا مثلا عندي مناسبة مهمة بعد يومين وتعبت تعب أدور فيلا أو شاليه فخم ما لقيت بخاطري انكسر خاطري بصراحة).

رد فوز العتيبي على مهاجميها

ووجه متابع تعليقاً لفوز حول مهاجميها، وكتب: (ياويلي يا فوز، اعترف لك إني أول ما شوفتك ما كنت أحبك من كلام الناس عنك لكن يوم تابعتك وشوفت أسلوبك طلعتي مرة طيبة وكيوت وعليك من نفسك بس الناس هم اللي متسلطين عليك يا روحي الله يسعدك).

وردت فوز العتيبي على هذا التعليق بالقول: (عزائي الوحيد من اللي يصير معي إن فيه مواساة ربانية للملايين اللي يتابعوني ويتعرضون للأذى، مهما كنت بحالك وتارك الناس للناس بتلقى اللي يتسلط عليك وحريص على إنه يصورك في أذهان الناس بشكل سيء).

وتابعت: (مقابل هذا ربي بيعوضك بحياتك الواقعية ويعاقبه هو في إنه يراقب عوض ربي لك وعوض ربي أموت ما أحصيته حسيت فجأة من تسلطوا علي سخر لي كل شي الحمد لله ما أخذ إلا ليعطيك).

احتفال عيد الفطر

هذا وقد احتفلت فوز العتيبي بعيد الفطر بالأحضان والقبل والرقص، ما أثار الجدل أيضاً حينها.

وظهرت فوز العتيبي وهي ترتدي فستاناً قصيراً كشف ساقيها، بينما كان زوجها يرتدي الزي الخليجي المعروف .

وفي احد المشاهد، تظاهر زوج فوز العتيبي بأنه يقدّم لها القهوة، ثمّ في مشهد آخر ظهر وهو يرقص معها ويحتضنها ويتبادلان القبل.

ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد ساخنة مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

ونالت فوز العتیبي شهرةً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فرضت شروطا تعجيزية بشأن زواجھا، وكان من بینھا منزل یُسجل باسمھا، ومقدم صداق یصل إلى 100 ألف ریال سعودي.

كما طلبت مؤخراً 500 ألف ریال سعودي، والتعهد بعدم الزواج علیھا وتوفیر خادمة.