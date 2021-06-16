“شاهد” إيطاليا أول المتأهلين إلى الثمن النهائي في بطولة اليورو بعد الفوز على سويسرا

تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، بعد تحقيق الفوز ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة على منتخب سويسرا بثلاثية نظيفة دون رد.

أهداف منتخب إيطاليا

وأحرز منتخب إيطاليا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال26 عن طريق مانويل لوكاتيلي بتسديدة رائعة جاءت في شباك منافسه سويسرا، وحاول الأخير من تعديل النتيجة وتسجيل هدف تقليص الفارق لكنه فشل في التسجيل، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب إيطاليا بهدف نظيف.

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني دخل منتحب إيطاليا المباراة بفرضه السيطرة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب، لينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال52 بواسطة نفس اللاعب “لوكاتيلي”.

وسجل منتخب إيطاليا الهدف القاتل في الدقيقة ال89 ما قبل الأخير من المباراة عن طريق المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة.

التأهل إلى الثمن النهائي

واستطاع منتخب إيطاليا من التأهل إلى دور الثمن النهائي بعد تحقيقه الفوز الثاني في منافسات بطولة اليورو 2020.

وسبق أن حقق الفوز على نظيره منتخب تركيا بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح البطولة والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما.

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تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه سويسرا، حيث كان في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب سويسرا

ولعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا، حيث كان في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من اللاعبين، بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع منتخب إيطاليا في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه الفوز في المباراة الثانية له في بطولة اليورو أمام منافسه منتخب سويسرا، بينما جاء في ثاني الترتيب منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

👕 مباراتان

✅ انتصاران

⚽️ 6 أهداف مُسجلة

🥅 0 أهداف مُستقبلة

💪 أقوى خط هجوم

👊 أقوى خط دفاع لا يوجد أفضل من هذا 🤷‍♂️#يورو2020 | #الآتزوري 🇮🇹 pic.twitter.com/K4zU9K7pQS — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) June 16, 2021

وفي المركز الثالث يأتي منتخب سويسرا بنقطة وحيدة، أما في أدنى الترتيب منتخب تركيا دون أي نقاط خلال منافسات بطولة اليورو 2020.

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